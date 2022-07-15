استعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن ca gov sa

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عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن هي خدمة إلكترونية يقدمها البرنامج للمتقدمين بطلب التسجيل في حساب المواطن، من أجل التحقق من الأهلية واستحقاق الدعم، حيث أنه بمجرد الانتهاء من التسجيل، تبدأ مرحلة دراسة الأهلية، والتحقق من صحة البيانات المدرجة في طلب التسجيل، ثم التحقق من توافر شروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق، ثم يعلن البرنامج عن نتائج الأهلية للدفعة القادمة، وهنا يسجل المستخدم دخول حساب المواطن من أجل الاستعلام برقم الهوية، وفيما يلي سنتعرف على طريقة التحقق من الأهلية كما أوضحها البرنامج.

استعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن

يستطيع المستفيد الاستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن بالطريقة التالية:

افتح رابط حساب المواطن. اضغط على خيار الدخول أعلى الصفحة الرئيسية. اختر تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني. سجل بيانات الحساب المسجل في أبشر. أدخل رمز التأكيد، ثم تسجيل الدخول. انتقل إلى قائمة دراسة الأهلية. اضغط على خيار دراسة الأهلية، ثم انتظر حتى تظهر نتائج الأهلية.

استعلام حساب المواطن

من أهم الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للمستفيدين من البرنامج استعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن برقم الهوية، حيث تمكن المستفيد من الاستعلام عن الدفعات المالية، وموعد صرف الدفعة الجديدة، بالإضافة إلى الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن، وهنا تظهر أهمية الاستعلام عن البيانات في القيام بعملية التحديث في حالة وجود بيانات خاطئة، لأن عدم تحديث حساب المواطن من أبرز أسباب توقف الدعم وتجميد الحساب، ويكون استعلام حساب المواطن عن طريق دخول البوابة الإلكترونية، ثم كتابة بيانات الدخول، ثم اختيار أيقونة الاستعلام.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

أعاد برنامج حساب المواطن فتح التسجيل لغير المستفيدين مرة أخرى، وأوضح طريقة التسجيل بالخطوات الآتية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الضغط على خيار الدخول، ثم اختيار تسجيل مستخدم جديد. البدء في إنشاء حساب خاص من خلال كتابة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. الدخول إلى موقع حساب المواطن من خلال كتابة كلمة المرور المؤقتة المرسلة في رسالة نصية. العمل على تعيين كلمة سر جديدة. الانتقال إلى طلب التسجيل في حساب المواطن، ثم تعبئة كافة صفحات البيانات المطلوبة. الدقة عند تسجيل البيانات العامة، والتابعين، والعقارات والتواصل والدخل وغيرها. إرفاق المستندات في حساب المواطن. النقر على تقديم الطلب بعد الموافقة على الشروط ومراجعة البيانات.

متى تعلن أهلية حساب المواطن دفعة أغسطس

نظرًا لكثرة الاستفسارات حول متى تعلن أحلية حساب المواطن للمسجلين الجدد، أكد البرنامج أنه عند التسجيل في حساب المواطن أو إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ 16 يوليو، فإنه سيتم دراسة الأهلية لدفعة شهر أغسطس، وسيتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق، وعندها يستطيع المستفيدين الاستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية.