نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مُحدَث” طريقة التقديم على وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد لخريجي الثانوي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية منذ عدة أيام، وهذا على عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة afca.mod.gov.sa، وقد زاد البحث بين خريجي الثانوية عن طريق التقديم الصحيحة، وهذا حتى تزيد فرصهم في القبول، حيث إن هناك بعض الأخطاء التي قد يغفل عنها الطلبة تتسبب في رفض قبولهم مبدأيا في مرحلة التقديم الإلكتروني، وسنضع لكم في هذا المقال كافة الخطوات الصحيحة والرابط الرسمي للدخول، وكيفية ملئ الرغبات الخاصة بك، حيث يشمل التقديم العديد من الكليات ككلية الملك عبدالعزيز الحربية، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، والعديد من الكليات العسكرية الأخرى، فتابعوا معنا.

شروط وزارة الدفاع السعودية

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن شروط التقديم على الكليات العسكرية بها، وهذا لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تشترك بها كل الكليات، ولكن يوجد كليات حسب التخصصات المختلفة (القوات الجوية وما إلى ذلك) قد تطلب بعض الشروط الإضافية، وهذا ما يمكنكم معرفته بالتفصيل بعد البحث عن شروط الكلية بالاسم، والشروط العامة كما يلي:

أن تمتلك الجنسية السعودية فقط ونشأت داخلها، وهذا بالطبع ما عدا من عاش خارج المملكة مع والده في خدمة وطنية (كأبناء العاملين بالسفارة السعودية بالخارج والدبلوماسيين).

يجب أن يكون خريج نظام ثانوية عامة السعودية (نهاري) تخصص علوم طبيعية هذا العام، ولا يقل المعدل التراكمي عن 80 بالمئة.

بالنسبة للعمر، لا يقل عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 سنة وقت التقديم.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة والتحصيلي، ولا تقل نسبته في كليهما عن 60 بالمائة.

وبعض الكليات مثل كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تطلب اجتياز اختبار الكفايات باللغة الانجليزية.

ألا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد عن 188 سم ويتناسب الطول مع الوزن، وقد يتغير شرط الطول حسب الكلية المتقدم عليها في بعض الحالات.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة بعد مرحلة القبول المبدئي.

وهذا الشروط تتشابه بشكل كبير مع الشروط الخاصة بجانب تقديم الجامعيين لوزارة الدفاع التي بدأت منذ أكثر من شهر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على رابط التسجيل في التجنيد بالكليات العسكرية، فتابعوا معنا، وقد تعرفنا أيضا على الاستعلام عن قبول الوظائف بوزارة الدفاع.

طريقة التقديم على وزارة الدفاع

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين طريقة التقديم والتسجيل على أماكن كليات وزارة الدفاع بالمملكة، حيث تعلن الوزارة عن بدء التقديم من يوم الخميس الموافق 15 ذو الحجة 1444 هـ، وهو ما يعني أنها بدأت منذ ساعات قليلة، وننوه عليكم بالمسارعة في التسجيل، حيث تتستقبل الوزارة في الموقع طلبات الطلاب وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

تذهب إلى الرابط الرسمي لبوابة القبول الموحد والتجنيد بالقوات المسلحة afca.mod.gov.sa.

انزل إلى الأسفل قليلا، ثم اضغط على المتقدمين لخريجي الثانوي.

بعدها انقر على تقديم طلب جديد.

اقرأ كافة الشروط والأحكام مرة أخرى المتعلقة بالتقديم، وبعد مراجعتها، قم بالموافقة عليها.

ثم قم بتعبئة ترتيب الرغبات الخاصة بك، على سبيل المثال كلية الملك عبدالعزيز الحربية أول رغبة، كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ثاني رغبة، إلخ.

بعد ملئ الرغبات ومراجعتها، اذهب إلى استمارة بيانات الطالب.

اكتب كافة البيانات المطلوبة منك، سواء المتعلقة بالطالب أو ولي الأمر، أو بيانات السكن وشهادة الثانوية.

اكتب رمز التحقق الظاهر امامك، واضغط على إرسال.

ولكن قبل أي شيء تأكد من أن كافة البيانات صحيحة ودقيقة، حيث إن هناك الكثير من الأشخاص الذين تم رفض طلبهم بسبب عدم دقة البيانات سواء الطالب أو شهادة الثانوية العامة.

سيتم إرسال رسالة على الجوال الذي سجلت به به رقم الطلب والرقم السري، الذي ستقوم بالاستعلام به.

الاستعلام عن القبول لخريجي الثانوي بوزارة الدفاع

وسنتعرف معكم أيضا على طريقة معرفة ما اذا تم قبولكم أم لا في خلال الأيام القادمة، حيث تظهر النتائج بعد أيام من التقديم، ويمكن للطلاب الحاصلين على رقم الطلب متابعة طلبهم كما يلي:

اذهب إلى موقع اللجنة للقبول الموحد الذي وضعنا لكم رابطه بالأعلى.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اكتب رقم الطلب والرقم السري الخاص بك.

ثم ادخل رمز التحقق.

انقر على تسجيل الدخول.

بعدها اضغط على البحث عن اشعار القبول.

سيظهر لك الإشعار.

اذا تم قبولك، سيظهر لك المكان واليوم وتاريخ المراجعة ثم ساعة الحضور.

وهذه البيانات هي بيانات المكان والموعد الذي ستذهب فيه لعمل المقابلة الشخصية والاختبارات المطلوبة.

ويجب عليك الالتزام بالموعد المحدد، وهذا حيث إن تأخرك عليها سيتسبب برفضك، وكما نعلم فإن الوزارة صارمة في هذا الموضوع.

ويمكنك بنفس الطريق استعلام قبول وظائف وزارة الدفاع اذا كنت مقدما على إحداها.