موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية ورابط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وشروط القبول

كلية الملك خالد العسكرية قام بافتتاحها الملك عبد الله بن عبد العزيز 3 ربيع الأول 1403 هجرياََ وهي بالمملكة العربية السعودية هدفها تدريب وتعليم ضباط أكفاء وتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية لهم ويقوموا بتزويدهم بالمعارف والمهارات العسكرية والأكاديمية وتخريجهم ليعملون في الحرس الوطني السعودي شعارها (تضحية، إيمان، فداء) وتقوم الكلية بعقد دورات تأيلية للطلبة للعمل بالحرس الوطني السعودي ومقرها الرئيسي الرياض، وقائدها الحالي اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد.

موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية:-

تعلن كلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية بدءاََ من يوم الإثنين 19/12/1443 الموافق 18/7/2022 العاشرة صباحاََ إلي يوم السبت 24/12/1443 الموافق 23/7/2022 الحادية عشر صباحاََ.

أهداف كلية الملك خالد العسكرية:-

عقد دورات وندوات تؤهل الطلبة للعمل في الحرس الوطني السعودي.

إعداد الضباط علمياََ وثقافياََ وأكاديمياََ وعسكرياََ.

تخريج ضباط أكفاء مؤهلين للعمل في قوات الحرس الوطني.

خدمة وتطوير المجتمع عن طريق تأهيل ضباط يحافظون علي نظام بلدهم ونشر الأمان في المجتمع ومساعدة المواطنين علي السير علي النظام الذي وضعته المملكة السعودية.

نظام الدراسة بالكلية:-

الدراسة بالكلية مدتها ثلاث سنوات، كل سنة دراسية تنقسم إلي فصلين يعتبر كل فصل مدته الزمنية تتراوح من 15 إلي 16 أسبوع وتلك المدة تعطي المهلة الكافية للمتخرج لاستكمال الدراسة في الجامعة لكي يحصل علي درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية وبعد إتمام هذه الفترة تقوم الجامعة بتعيينهم برتبة ملازم، ومدة الدراسة بالنسبة للضباط تختلف عن الطلبة فهي سنة واحدة يُقدم للضباط فيها منهج دراسي شامل يحتوي علي 23 مادة عسكرية وعند إتمامها يحصل الضابط علي شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية:-

كلية الملك خالد العسكرية أكدت أن التسجيل سيكون إلكتروني عبر الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية:-

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يكون المتقدم قد أدي خدمته العسكرية داخل المملكة السعودية.

يتميز المتقدم بالأخلاق والسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بأي جريمة تمس أمانته أو شرفه أو سمعته.

المتقدم لا يزيد عمره عن 27 عام.

المتقدم إذا كان طبيب لا يزيد عمره عن ثلاثون عام.

يكون طول ووزن المتقدم مناسب.

المتقدم لا يقل وزنه عن 52 كيلو، ولا يقل طوله عن 165 سم.

لا يزيد وزن المتقدم عن 95 كيلو، ولا يزيد طوله عن 188 سم.

لا يقل تقدير المتقدم عن جيد ونظام تعليمه انتظام

يكون المتقدم حديث التخرج لا يكون قد مر علي تخرجه أكثر من عام.

المتقدم يكون أجري إختبار اللغة الإنجليزية بتفوق الذي عقده المركز الوطني للقياس.

يكون المتقدم اجتاز إجراءات القبول كالمقابلة الشخصية، واختبار كفايات الحرس الوطني واختبار اللياقة البدنية والاختبار التحريري والتزكية الأمنية.

يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية

لا يقل المعدل التراكمي العام الخاص بالمتقدم عن 80%.

الشروط اللازمة للوظائف الشاغرة التي حددتها جامعة الملك سعود:-

المتقدم يكون سعودي الجنسية.

يكون المتقدم حاصل علي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

المتقدم يجيد استخدام الأوفيس والحاسب الآلي.

قدرة المتقدم علي الطباعة بسرعة 25 كلمة في الدقيقة

لايشترط علي المتقدم الخبرة.

المهام الوظيفية :-

الرد علي المكالمات

تقديم الدعم اليومي للإدارة أو القسم

طلب صيانة المعدات

طلب اللوازم المكتبية

تحديد أولويات البريد الإلكتروني والعادي

إدارة الاستعلامات والاستفسارات اليومية

صيانة قاعدة البيانات

صيانة نظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.

طريقة التقديم:-

التقديم يكون عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد العسكرية ويستمر التقديم حتي 15/12/1443.