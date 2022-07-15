نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسة الأهلية برنامج حساب المواطن ca.gov.sa 1443 طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن للعزاب والآرملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه برنامج حساب المواطن تنبيهًا جديدًا لكافة المستفيدين بضرورة تحديث بيانات حساب المواطن والإفصاح عن الراتب الوظيفي كاملا عند تسجيل الدخول حساب المواطن يكون متضمنًا مرتب التقاعد أو التأمينات، بالإضافة إلى إدخال البدلات والعلاوات أيضًا، ويستثنى من ذلك النظر إلى الالتزامات المالية وأي قرض مالي، ولن يحتاج البرنامج إلى الكشف عن دخل مقطوعة الضمان الاجتماعي، وجاء ذلك بعد أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعادة فتح التسجيل من جديد لمن تطابقت عليهم شروط الاستحقاق والأهلية بناءًا على ما تم رفعه من تقارير من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

برنامج حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية بتخصيص 20 مليار ريال سعودي للبرامج الاجتماعية التي سخرت في خدمة المواطنين السعوديين، ومن بينهم 10 مليار ريال لبرنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي كذلك منذ شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى فتح تسجيل حساب المواطن برقم الهوية لمن لم تتاح لهم الفرصة للاستفادة من الراتب قبل ذلك، وخاصة أن التقديم تم إغلاقه في شهر مارس عام 2020، وشملت طلبات التقديم فئتين الأولى لحاملي الجنسية السعودية والثانية لحاملي بطاقات التنقل.

دراسة الأهلية في حساب المواطن

أكد البرنامج عبر تويتة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر بأن الإعلان عن صدور نتائج الأهلية حساب مواطن يتم شهريًا من خلال المنصة الرسمية للبرنامج هذا، كما كشف على نوعية المستفيدين الجدد الذين سيدخلون دورة الأهلية الخاصة بشهر أغسطس أنه حال إتمام رفع الأوراق والمستندات وإتمام التسجيل قبل يوم السادس عشر من يوليو سيتم الاستحقاق ودراسة الاهلية.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يمكن الاطلاع على طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والأرملة والمتزوج من خلال الخطوات البسيطة التالية:

في بادئ الأمر لابد من إنشاء حساب دخول للمنصة عبر رابط حساب مواطن الجديد.

الجديد. بعد النقر على ايقونة انشاء الحساب اتبع الآتي.

ادخل اسمك ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

سيتم استقبال رسالة قصيرة على هاتفك المحمول بها كلمة السر للدخول المؤقت للبرنامج.

بعد دخولك إلى البوابة قم بتغيير كلمة السر بواحدة أكثر صعوبة.

ستنتقل إلى الواجهة الرئيسية التي عليها ستبدأ في رفع المستندات المطلوبة.

انقر على علامة التأكيد بصحة وإقرار بياناتك المدخلة.

النقر على حفظ.

سيبدأ طلب تسجيل جديد في حساب المواطن 2022 في المعالجة من قبل المسؤولين لقبولك أو رفضك بناءًا على الشروط.