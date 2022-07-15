“تابع” رابط كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تقديم 1444 afca.mod.gov.sa

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عمر شويل - جدة نستعرض معكم كل ما يتعلق بخصوص كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تقديم، حيث تم الإعلان عن فتح التقديم في الكليات العسكرية في المملكة منذ أيام قليلة، ومنذ حينها زاد البحث من قبل خريج الثانوية العامة السعودي عن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والتي منها كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي الملكي، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال آخر شروط القبول التي تم فرضها للالتحاق بالكلية، كما سنتعرف معكم على الطريقة الصحيحة للتقديم، وهذا لتزيد فرصك في القبول المبدئي، فتابعوا معنا في ثقفني.

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

وتعتبر كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي من أشهر كليات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، ويقع مقرها في مدينة الطائف في المملكة، وهي تهتم بتعليم طلابها أساسيات الدفاع الجوي والعديد من الدراسات سواء على اتجاه المدني والتدريبات العسكرية البدنية، وتعليم أنظمة الدفاع الجوي، وما إلى ذلك في تخصصات الكلية، وقم تم الإعلان عن الشروط الخاصة بها.

وتتيح الكلية العديد من المزايا للملتحقين بها، والتي منها.

توفير الطعام والملابس العسكرية والعلاج للطلاب بشكل مجاني.

في حالة احتياج الطالب للسكن بسبب عدم سكنه في محيط الكلية، فإن الكلية مسؤولة عن توفير مسكن لقوات الطلبة.

يتم اعطاء مكافأة شهرية للطالب تعادل حوالي 50 بالمئة من راتب خريج برتبة ملازم.

وتعتبر كلية الملك عبدالعزيز الحربية من أحد الكليات التي يمكنك وضعها في رغباتك في التقديم، وتابعنا مكعم في موقع ثقفني كافة التفاصيل بخصوص الشروط التقديم بها.

شروط كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

ويوجد عدة شروط للقبول في الكلية، وهي تتشابه مع الكليات العسكرية الأخرى، ولكن يوجد العديد من الشروط المختلفة قليلا، وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وولد داخل المملكة، وبالطبع يستثنى من ذلك من نشأ مع والده بالخارج في خدمة الوطن (مثل أبناء الدبلوماسيين) بشرط عدم حمل جنسية تلك الدولة ويحمل الجنسية السعودية فقط.

ألا يقل العمر عن 17 عاما، ولا يزيد عن 22 عاما.

بالنسبة للمعدل التراكمي بالثانوي لا يقل عن 80 بالمئة، والتحصيلي لا يقل عن 60 بالمئة.

أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الانكليزية، ويجب أن ينجح فيه.

لا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد عن 188، ولا يقل الوزن عن 52 ولا يزيد عن 108 كجم، ويتناسب الوزن مع الطول وهذا ما يحدده المسؤول اثناء الكشف الطبي.

اجتياز كافة الاختبارت في الكلية (المقابلة، الاختبار البدني، الكشف الطبي).

ويبدأ التقديم في الكلية وكافة الكليات العسكرية الأخرى في جميع أنحاء المملكة عبر موقع وزارة الدفاع السعودي بدءا من اليوم الموافق 15 ذو الحجة 1443، وسنضع رابط التقديم في الأسفل في الفقرة التالية.

وفي حالة اذا رغبتم في التقديم على كافة الكليات العسكرية الأخرى، فقد شرحنا لكم ذلك بالتفصيل في مقال رابط التقديم على وزارة الدفاع، حيث تابعنا معكم الشروط العامة، ورابط التقديم، وكيف تقومون بالاستعلام عن الطلب الخاص بك، وهذا سواء كنتم مقدمين في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي أو أي كلية عسكرية أخرى مشمولة تحت بند وزارة الدفاع، فتابعوا معنا أولا بأول.

رابط التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي 1444

ونتابع معكم خطوات التقديم في الكلية لخريجي الثانوي، وهذا في حالة اذا كنت تريد العمل بعد ذلك في قوات الدفاع الجوي السعودي في المملكة العربية السعودية، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع afca.mod.gov.sa.

ثم اضغط على تقديم طلاب الثانوي.

اقرأ كافة الشروط والأحكام بخصوص التسجيل.

اضغط على تقديم طلب جديد.

ستذهب إلى صفحة الرغبات، اختر كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي كأول رغبة، ثم ضع باقي الكليات بالترتيب الذي تحب.

ثم بعدها سيطلب منك تعبئة استمارة بيانات الطالب، قم بتعبئتها بشكل صحيح ولا تضع أي بيانات خاطئة.

اكتب رمز التحقق ثم اضغط على ارسال.

سيتم ارسال رسالة بها رقم الطلب الخاص بك، احتفظ به، حيث ستستعلم عن الطلب باستخدام هذا الرقم.

وفي حالة وجدتم أي اسئلة، أو واجهتم العديد من المشاكل مثل ضياع رقم الطلب، أو وضع بيانات خاطئة بالخطأ، فاتركوا لنا تعليقا في موقع ثقفني، وسنحاول أن نساعدكم في حل هذه المشكلة.

هذا كان مقالنا عن كافة تفاصيل التقديم والتسجيل في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، حيث تابعنا معكم الشروط التي نصت عليها الكلية للتقديم، كما وقد تابعنا معكم الخطوات السليمة للتقديم، مع العلم أن حقوق الملكية تعود إلى موقع ثقفني، وفي حالة اخذ المقال من قبل أي موقع آخر فسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، فتابعوا معنا دائما في موقع ثقفني، ولا تترددوا في ترك تعليقا بالأسفل في حالة وجود أسئلة.