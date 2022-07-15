بإيداع فورى خلال 24 ساعة وبدون تحويل الراتب تمويلك نقدى بأسهل الشروط

بإيداع فورى خلال 24 ساعة وبدون تحويل الراتب تمويلك نقدى ، منتج تمويلي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية للعملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة ، حيث يبحث العميل عن حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية.

تمويل شخصي بإيداع فورى خلال 24 ساعة فقط بدون تحويل الراتب

تمويلك نقدى بأقل دخل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية المتاحة للعميل في المملكة العربية السعودية بصيغة إسلامية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المالية والشرائية الطارئة لجميع المواطنين ، وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة وموافقة فورية وسريعة على طلب التمويل الشخصي ، كما تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بشروط سهلة وغير معقدة.

ما هى مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية؟

وفرت منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، وبصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية من خلال تمويل منصة سلفة الإلكترونية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي. لا يحتاج العميل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة. عملت منصة سلفة الإلكترونية علي توفير القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي. توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بإيداع نقدى سريع خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب وذلك في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى المنصة. يمكن أن يستفيد العميل بفترات للسداد عديدة مرنة ومجدولة والتى يمكن من خلالها تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

في البداية يجب أن يقوم العميل بتسجيل الدخول علي الصفحة الرسمية لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، وإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد قيمة مبلغ السلفة التي يحتاج إليها ، وتحديد المدة التي يراها مناسبة لسداد مبلغ التمويل الشخصي .

يأتى بعد ذلك خطوة ملئ بعض البيانات مثل البيانات الشخصية وبيانات العمل والحالة المالية الشخص المتقدم بالطلب.

تقوم منصة سلفة الإلكترونية بعد ذلك بتقيم طلب التمويل الشخصي في أسرع وقت.

بعد التأكد من صحة كافة البيانات والمستندات الداعمة لتلك البيانات ، يتم إيداع مبلغ السلفة في الحساب الشخصي للعميل .

شروط الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب