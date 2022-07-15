نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة acfca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متطلبات وزارة الدفاع، حيث يبحث عنها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وخاصة الخريجين من المرحلة الجامعية والثانوية العامة العلوم الطبيعية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن ما هي شروط وزارة الدفاع الجديدة لهذا العام 2022، وما هو الرابط الرسمي لبوابة القبول التي أتاحتها الوزارة للتقديم عليها، حيث يعتبر الانضمام للوزارة الدفاع في المملكة حلم يحلم به آلاف الشباب وهذا لخدمة الوطن، والحصول على مزايا العسكريين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تقديم وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية وهذا عبر بيان رسمي في موقعها الإلكتروني الرسمي، وعبر تغريدة رسمية في حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح باب القبول بالكليات العسكرية لوزارة الدفاع لهذا العام 1443 – 1444، وهذا للفئات التالية:

خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالرويس في التخصصات المطلوبة.

طلاب الثانوية العامة قسم علوم طبيعية الراغبين في الانضمام بأحد الكليات العسكرية في المملكة.

وتم الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية على وزارة الدفاع السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، وقد تابعنا معكم أحدث وآخر الشروط التي تم الإعلان عنها، وكيفية التقديم والرابط الرسمي لذلك، وهذا في موقعكم ثقفني في مقال تقديم وزارة الدفاع الثانوية، ويمكنكم متابعة هذا المقال لتتعرفوا على الشروط العامة، فتابعوا حتى النهاية.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الجامعيين

وقد أعلنت الوزارة في تغريدتها وفي بيانها الرسمي أن التقديم سيكون بدءا في المواعيد المتاحة، وهذا عبر بوابة القبول الموحد التابعة للوزارة الجديدة، وهذا عبر الرابط الآتي: