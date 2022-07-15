نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تصرف العوائد السنوية 1444 ورابط الاستعلام عبر mof.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة المالية قد اعتمدت تاريخ لصرف العوائد السنوية، ويسقط حق المستفيد في هذه العوائد إن لم يقوم بالاستعلام عن المبلغ بالميعاد المحدد، ومن خلال هذا المقال سنوضح إليكم متى تصرف العوائد السنوية ونوضح لكم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

متى تصرف العوائد السنوية

إن ميعاد الصرف للعوائد السنوية 1444 سيكون واحد محرم حتى انتهاء شهر جمادى الآخر وفقاً للتعميم الصادر من إدارة القواعد العامة بالسعودية، وعلى كافة المستفيدين من هذه العوائد أن يتحققوا من قيمتها الموضوع بحساباتهم، لأنه إن لم يتم أخذها يسقط حق الشخص بسبب التأخر في الاستلام.

التسجيل بالعوائد السنوية

هناك طريقة وخطوات تتبع التسجيل بالعوائد السنوية والتي قد أتاحتها وزارة المالية، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه للموقع التابع لوزارة الداخلية.

تنتقل بعد ذلك للخدمات التابعة للوزارة ثم للخدمات التي تخص الأفراد.

توافق بعدها على رفع المصوغات لصرف العوائد السنوية.

توافق على جميع الأحكام التي تخص الخدمة.

تتوجه للخدمة من خلال الأيقونة المتواجدة داخل الخدمة.

بعد ذلك تكتب المعلومات وتضغط على استعلام.

تستعرض جميع المعلومات وكذلك التفاصيل وتقوم بإرفاق الوثائق المطلوبة.

تنتظر بعدها لحين وصول إشعار بالموافقة أو حتى الرفض.

الاستعلام عن العوائد

بإمكانك أن تقوم بالتسجيل للاستعلام عن العوائد السنوية المتاحة من وزارة المالية، وهذا يتم عبر اتباع هذه الخطوات الآتية:

أولاً تتوجه لموقع وزارة المالية.

تضغط فوق الخدمات الإلكترونية بالمكان العلوي.

تنقر على خدمة الاستعلام عن العوائد.

تقرأ كافة التفاصيل وتوافق على الشروط.

تضغط على خانة الانتقال للخدمة.

تكتب رقم الهوية بمكان الصحيح.

تضيف رمز التحقق الظاهر بالصورة.

تضغط على اختيار البحث الذي سيظهر أمامك باللون الأخضر.

تتعرف بعدها على مواعيد الصرف المحددة للمستفيدين.

حجز ميعاد لمراجعة إدارة العوائد

إن الوزارة الخاصة بالمالية تقدم خدمات متعددة بإمكانك من خلالها أن تستفيد من الوقت والجهد، إذ أن هذا الأمر يكون بشكل إلكتروني، وتستطيع الآن أن تحجز موعد حتى تراجع إدارة البيانات التابعة للعوائد السنوية من خلال الاتباع لبعض الخطوات المساعدة بذلك وهي كالتالي: