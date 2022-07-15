نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام بشأن الدفعة الـ56: كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن على قيمة الدعم وتحديث البيانات ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاعتراض على الدعم المالي المُقدم من برنامج حساب المواطن من التساؤلات الهامة التي يرغب بمعرفتها أفراد كثيرين ليقدموا اعتراض على الأهلية الخاصة بالاستحقاق، ولقد أعلن البرنامج عن استقباله لكافة الاعتراضات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم تقديم اعتراض حساب المواطن.

اعتراض حساب المواطن

إن آخر أخبار حساب المواطن بمنصة تويتر أعلن عن البدء لاستقبال طلبات الاعتراض المقدمة على المبالغ المستحقة للدفعة رقم 56 عن شهر يوليو، والاعتراض يكون عبر البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج، وإليكم طريقة تقديم الاعتراض وهي كالآتي:

تدخل لموقع حساب المواطن.

تكتب بيانات التسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة السر وإضافة رمز التحقق.

تقوم بالضغط على دراسة الأهلية عبر واجهة الموقع.

تضغط على الأسباب المؤدية لعدم الأهلية.

تطلع بعد ذلك على التنبيه الذي يكون مقدم من الموقع.

تضغط على خانة تقديم الاعتراض.

تنقر بعدها على نوع المرفق المتواجد بالقائمة.

تدخل كافة البيانات التي يتم طلبها.

تضغط بعدها على استعراض الملف.

تختار المرفق المتواجد بذاكرة التخزين

تنقر فوق رفع الملفات عند الانتهاء.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) July 13, 2022

تحديث بيانات حساب مواطن

إن البيانات الخاصة بحساب المواطن يتم تحديثها من خلال البوابة الإلكترونية حتى يتم ضمان استمرارية حصول الشخص على هذا الدعم، وإليكم طريقة تحديث البيانات وهي كالآتي:

عليك بالدخول لموقع حساب المواطن https://ca.gov.sa.

تسجل الدخول بعد ذلك للحساب التابع للمواطن.

تضغط بعد ذلك على تفاصيل الطلب المتواجد بالقائمة الرئيسية.

تنقر فوق كلمة بيانات التي تريد تحديثها.

تقوم بإجراء التحديثات المطلوبة.

تضغط على خانة مراجعة.

توافق على البيانات المدخلة.

تدخل على حفظ التعديلات.

الدعم الإضافي لحساب المواطن

إن منصة التواصل الخاص ببرنامج حساب المواطن قد أوضح بأن زيادة المستفيدين تصل حتى 73 بالمائة، إذا ما تم مقارنتها بالدفعات السابقة، فإجمالي الدعم الخاص بشهر يوليو بعد إضافة الدعم الإضافي 3.1 مليار ريال، عدد المستفيدين المتوفر بهم الاستحقاق بالدفعة 10.2 مليون مستفيد.

ولقد بلغ إجمالي التعويض المدفوع بالأثر الرجعي عن الدفعات السابقة 25 مليون ريال وبهذا يصبح الإجمالي 123 مليار ريال منهم مليار و70 مليون للتعويضات عن الدفعات السابقة، كما أن القرارات الأخيرة قد أدت لفتح باب التسجيل مرة أخرى بقرار من خادم الحرمين، وتم تخصيص دعماً مالياً للقيام بمواجهة التداعيات لارتفاع الأسعار بشكل عالمي.