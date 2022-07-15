نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة استمرار الضمان المطور؟ وما هي أسباب سقوط الأهلية بالضمان؟.. الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد بالسعودية أعلنت آخر أخبار الضمان اليوم، كما طبقت نظاماً جديداً للضمان يهدف لتقديم مساعدات مالية لكافة المستحقين عبر تأمين الحد الأدنى للأسر السعودية الفقيرة، كما أن الوزارة قد وضعت لهم خطة عاجلة تساعد في الأزمات والمراحل الصعبة، وعبر هذا المقال سنوضح إليكم كم مدة استمرار الضمان المطور؟ وما إذا كان هذا الدعم مستمر مدى الحياة أم لا.

كم مدة استمرار الضمان المطور؟

حتى وقتنا هذا فالضمان مستمر رسمياً وبإمكان الجميع استخدامه في التسجيل بأي توقيت، وهذا طبقاً للشيء الذي صرحت به وزارة الموارد بأن الضمان مدته عامين وبإمكان الأفراد المنطبق عليهم الشروط أن يسجلوا به ويستفيدوا من كافة الخدمات المقدمة من الموقع لدعم الأسر الفقيرة وتوفير الاحتياجات الأساسية إليهم.

الضمان المطور

إن الضمان المطور يعد خدمة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة الموارد السعودية، وهي تستهدف كافة أفراد المملكة محدودي الدخل والفقراء من المتعطلين والسيدات الذين يحتاجوا لراتب شهري، وغيرهم من الفئات المحتاجة، فالوزارة تحرص دائماً أن توفر لهم دعماً من خلال الزكاة والإعانات والتبرعات تقدم إليهم في صورة الضمان المطور الذي أصبح شاملاً لفئات أكثر من الضمان القديم.

طريقة التقديم بالضمان المطور

الأشخاص الراغبين في التسجيل للضمان أن يقوموا بالتقديم، ولكن عليهم اتباع الخطوات الآتية:

أولاً ضرورة التوجه لموقع الضمان.

تضغط بعدها على كلمة إنشاء حساب حتى تتمكن من التقديم على الضمان.

إن تواجد أي حساب عليك أن تضغط فوق اختيار تسجيل الدخول وتبدأ التسجيل للضمان المطور.

تضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

تقوم بالنقر على اختيار حماية المعاشات.

تستكمل كافة الإجراءات المطلوبة.

تحدد بعد ذلك مكتب الضمان الاجتماعي.

تعمل على تحديد الفئة.

تدخل المعلومات المطلوبة.

توافق على الشروط والأحكام.

تضغط بعد ذلك على اختيار إرسال وتبدأ التقديم للضمان المطور.

حالات سقوط الأهلية بالضمان

هناك الكثير من الحالات التي يوقف لها راتب بالضمان المطور، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي: