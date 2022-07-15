نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة المستفيدين من الدعم توضح معنى رسالة حساب المواطن “معلومات المستفيد غير متوفرة حاليا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن استفسار لخدمة المستفيدين مفاده السؤال عن السبب الرئيسي وراء ظهور رسالة إشعار تشتمل على نص “معلومات المستفيد غير متوفرة حاليا” وقد قامت خدمة المستفيدين برنامج حساب المواطن بالرد على المواطن، وإيضاح معنى الرسالة، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

معنى رسالة معلومات المستفيد غير متوفرة حاليا

أوضحت خدمة المستفيدين معنى رسالة معلومات المستفيد غير متوفرة حاليا، بعد أن قام أحد المواطنين من المستفيدين من برنامج حساب المواطن المستحقين من الدعم بإرسال رسالة استفسار عن معنى تلك الرسالة، وقد أشار إلى أن الرسالة تظهر له منذ دخوله شهر يوليو الجاري.

وعليه فقد أجابت خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، موضحة أنه في حالة لم يتم إجراء دراسة للأهلية في وقت مسبق للمتقدم فإن أيقونة دراسة الأهلية سوف تكون غير متاحة، كذلك لم تكن أيقونة الدفعات متاحة.

كما قامت خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإعادة تذكير كافة المواطنين من المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن بأنه ذا قدموا الطلبات الخاصة بهم قبل موعد 16 يوليو 2022، فإن من المقرر أن يتم إجراء دراسة الأهلية، مع الإبلاغ بمدى الاستيفاء من شروط الأهلية، ويأتي هذا في إطار دورة الأهلية لشهر أغسطس 2022.

المتقدمين بدورة الأهلية لشهر أغسطس 2022 في حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فئات الأفراد المتقدمين بدورة الأهلية لشهر أغسطس 2022.

حيث أشارت إلى أنه في حالة استكمال التسجيل بدعم برنامج حساب المواطن، أو في حالة إعادة التقديم قبل يوم 16 من يوليو الجاري 2022 في يوم السبت سوف يتم إجراء دراسة الأهلية، والكشف عن مدى الاستحقاق من الدعم، والحصول على راتب حساب المواطن عن دفعة أغسطس القادمة.

من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/XB9By7ecLD — حساب المواطن (@citizenaccount) من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/XB9By7ecLD — حساب المواطن (@citizenaccount) July 14, 2022

هذا وقد أشار برنامج حساب المواطن إلى الموعد النهائي للتسجيل في حساب المواطن، حيث أكد البرنامج أن التسجيل تمت إتاحته لجميع الأفراد في الفترة الراهنة، حيث يتمكن كل من يستوفي الشروط من التسجيل في حساب المواطن.