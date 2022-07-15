نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات” خطوات تجديد الإقامة المنتهية في السعودية 1444 إلكترونيا في المقال التالي

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة تجديد الإقامة المنتهية بالمملكة العربية السعودية من خلال بوابة أبشر الجوازات إلكترونيا على أن تُتاح الخدمة للأفراد من المقيمين أو الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم هذا عبر أبشر النفاذ الوطني الموحد، وقد قامت مديرية الجوازات بفرض تجديد الإقامة المنتهية للأفراد قبل انتهاء الإقامة بمدة زمنية محددة، نتابع في السطور التالية للكشف عن تفاصيل خطوات تجديد الإقامة المنتهية عبر أبشر الجوازات، والإجراءات اللازمة لذلك في السعودية 1444. خطوات تجديد الإقامة المنتهية السعودية 1444 يتم تجديد الإقامة المنتهية في المملكة العربية السعودية للمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع التالي: الدخول أولًا غلى رابط منصة أبشر الإلكترونية نفاذ الوطني الموحد.

ثم النقر على أبشر أفراد.

بعدها يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، مع إدخال كلمة المرور الصحيحة لحساب أبشر.

بعدها يتم تسجيل رقم الجوال، لتحصل على رسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر.

يتم الدخول بعدها غلى الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول.

اضغط من بين خدمات أبشر على الخدمات الإلكترونية.

اختار بعدها خدمات المكفولين.

ثم انقر على تجديد الإقامة.

ثم اقرأ تعليمات الخدمة واضغط على زر التالي.

اختار اسم العامل الذي ترغب في تجديد إقامته.

ثم اختار المدة اللازمة لتجديد الإقامة.

في النهاية عليك بالتأكد من صحة البيانات ثم انقر على أيقونة تجديد الإقامة للانتهاء. شروط تجديد الإقامة المنتهية 1444 لتجديد الإقامة المنتهية يجب توفر الشروط التالية، وهي: ضرورة سداد الرسوم المستحقة لتجديد الإقامة تقتضي بالفترة المطلوبة للتجديد.

يجب ألا يكون مسجل على العامل أية مخالفات مرورية.

أن يكون جواز السفر ساري.

أيضًا يجب أن يكون العامل غير مسجل بأنه متغيبًا عن العمل.

أن تتوفر للعامل بصمة وصورة مسجلة في نظام أبشر.

يجب ألا يتواجد أفراد أسرة مسجلين مع العامل بجواز السفر، حيث يجب أن يتم استخراج جواز السفر كمستقل. هذا ويتم تجديد رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمغتربين بقيمة 650 ريال سعودي، ورسوم تغير المهنة 1000 ريال سعودي، ورسوم إصدار رخصة إقامة للعمالة المنزلية تبلغ 600 ريال سعودي، كما أن رسوم إضافة مولود ولد بخارج المملكة بقيمة 2000 ريال سعودي، ورسوم نقل الكفالة للمقيم لأول مرة 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي، والثالث تبلغ 6000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أبشر الجوازات" خطوات تجديد الإقامة المنتهية في السعودية 1444 إلكترونيا - ثقفني

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