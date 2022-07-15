نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن : يوضح من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج عبر حساب تويتر عن توضيح هام وذلك للمتقدمين الذين قاموا بتسجيل طلباتهم أو تجديدها والذين يدخلون في دورة أهلية شهر أغسطس من عام 2022 وهى الدورة القادمة لنزول دفعة حساب المواطن وذلك بعد أن وردت الى برنامج حساب المواطن العديد من الأسئلة التي تدور حول برنامج حساب المواطن بخصوص دراسة أهلية دفعة شهر أغسطس، ومن خلال هذا التقرير نوضح تفصيلاً من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس، حيث نستعرض بالتفصيل احدث التوضيحات التي اعلنها حساب المواطن بخصوص دراسة الأهلية التي تهم عدد كبير من مستفيدي برنامج حساب المواطن من خلال الفقرة التالية.

دراسة أهلية حساب المواطن

قام حساب المواطن بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي من خلال صفحته بموقع تويتر موضحاً من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في برنامج حساب المواطن ؟ وسوف نوضح لكم الإجابة التي تبين الذين تشملهم دراسة الأهلية للشهر القادم وهو شهر أغسطس بغرض استفادتهم من نزول دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس وذلك بعد أن تلقى حساب المواطن عدة أسئلة من اكثر من متابع للصفحة الرسمية عبر توتير وكانت ابرز الأسئلة كما يلي “أنا سجلت أو قمت بعمل إعادة تقديم طلب حساب المواطن هل سوف تتم دراسة أهليتي في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القدمة” وكانت الإجابة من حساب المواطن كما هو موضح.



من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/XB9By7ecLD — حساب المواطن (@citizenaccount) من هم المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/XB9By7ecLD — حساب المواطن (@citizenaccount) July 14, 2022

بأنه ” إذا تم إكمال تسجيلك أو قمت بإعداد تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو فسوف يقوم برنامج حساب المواطن بدراسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس القادمة”.

دراسة الأهلية حساب المواطن

الجدير بالذكر أن المواطنين الذين قاموا بتسجيل الطلب في حساب المواطن قبل المدة المحددة سوف يكون طلبهم ضمن دراسة الأهلية للدفعة القادمة وتصل مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن نحو 20 يوماً، أما القبول المبدئي لدفعة حساب المواطن فمدتها تقريباً 3 أيام، حيث يستطيع المواطن حينها اجراء الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بكل سهولة، إذا كان المواطن تنطبق عليه شروط التأهيل للحصول على الدفعة المستحقة.