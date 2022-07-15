نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع الكليات العسكرية afca.mod.gov.sa عبر بوابة القبول الموحد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444 بدأ عدد كبير من طلاب للجامعيين وحاملي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط التقديم في وزارة الدفاع للكليات العسكرية وهذا منذ أن أعلن اللجنة المركزية عن فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع وبدء أستقبال الطلبات، كما حددت بعض الشروط و الأحكام والضوابط لابد أن تتوفر في الطالب المتقدم، ويسعى عدد كبير من الطلاب والأسرة التحاق ابنائهم في المجال العسكري، وستقوم الوزارة بمراجعة الطلبات، ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني سنوضح لكم كافة التفاصيل والبيانات.

رابط التقديم وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444

لقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن استقبال طلبات الالتحاق في وزارة الدفاع الخريجين الجامعيين و حاملي الثانوية سيكون إلكترونيا عبر موقع بوابة القبول الموحد التابع للقوات المسلحة، وأكدوا على جميع الطلاب مراجعة الشروط وتوافر المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة لقبول طلب التقديم واستكمال بيانات التسجيل.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع 1444

حددت وزارة الدفاع شروط التقديم في الجامعة لحاملي الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 بالكليات العسكرية وهي:

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

إجراء كافة اختبارات الكفايات.

امتلاك الشهادة الثانوية وتكون حديثة بحيث لا يقل المعدل عن 80%.

ألا يكون الطالب متزوج.

يشترط أن يجتاز المتقدم جميع الفحوصات الطبية المحددة.

النجاح في جميع الاختبارات اللياقة البدنية و امتحانات القدرات.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وحسن المظهر.

اجتياز الاختبارات التحصيلية والقدرات بنسبة لا تقل عن 60%.

توافق المتقدم الطول والوزن المناسب التي حددتها الوزارة.

التسجيل إلكترونيا عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة المركزية.

طريقة التقديم في وزارة الدفاع الكليات العسكرية 1444

تبدأ الوزارة باستقبال طلبات التقديم في جامعة وزارة الدفاع السعودية لهذا العام 1444 ھ عبر بوابة القبول الموحد الإلكتروني والتسجيل بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة afca.mod.gov.sa .

. ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك سيظهر أمامك الشروط والأحكام قم بقرائتها جيدا و الموافقة عليها.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة (اسم الطالب، اسم الولد و الجد، وقم الهوية، كلمة المرور.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

النقر على تسجيل.

النقر على تسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور، قم بإدخاله في المربع المخصص.

بعد ذلك قم باستكمال إدخال البيانات (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، سنة التخرج، المؤهل الدراسي، محل الإقامة، العنوان، البريد الإلكتروني).

إدخال الدورات العلمية التي حصلت عليها أن وجد.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على تسجيل.

موعد التقديم في وزارة الدفاع 1444

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب التقديم في للعام الدراسي (1443/1444 ھ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس الالتحاق بالخدمة العسكرية على النحو التالي :