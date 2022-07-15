نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر أسطوانة الغاز جديدة؟ وهل ارتفعت أسعار اسطونات الغاز بعد الضريبة في السعودية؟.. غازكو توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الغاز والتصنيع عن كم سعر أسطوانة الغاز جديدة في المملكة العربية السعودية 1443، حيث أنها من أكثر الأسئلة التي يطرحها جميع المواطنين في السعودية والمقيمين وذلك رغبة منهم في التعرف على قائمة الأسعار للأسطوانات التي تكون متوفرة بجميع أنحاء المملكة ومع تزايد التساؤلات سوف نقدم لهم سعر تعبئه الأسطوانات بالمملكة بعد الزيادة الأخيرة بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

كم سعر أسطوانة الغاز جديدة؟

أعلنت شركة الغاز والتصنيع عن ارتفاع سعر تعبئة أسطوانات الغاز في السعودية، حيث إن السعر أصبح بعد الزيادة 18.85ريال سعودي ولا توجد هناك أي تغيرات في السعر بالوقت الحالي، حيث إن السعر يضاف إليه 15% قيمه مضافه، كما يتحدد سعر أسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية وفقا للحجم إذا كانت مملوءة أو فارغه، كما يمكنك المشاركة بسعر الأسطوانة في منطقتك من خلال التعليقات بإرفاق سعر إعادة التعبئة وفق الحجم مرفق باسم المنطقة وتكون أسعارها المعتمدة من شركة الغاز على النحو التالي:

سعر الأسطوانة العادية بمبلغ 150 ريال سعودي دون المنظم.

سعر الأسطوانات العادية ويكون معها منظم يكون بمبلغ 180 ريال سعودي.

بينما سعر أسطوانات الغاز المملوءة فهي تبدأ من سعر 170 ريال سعودي.

وسعر الأسطوانة الجديدة في جميع المحلات يكون 200 ريال سعودي حتى مبلغ 400 ريال سعودي.

هل ارتفعت اسعار اسطونات الغاز في السعودية؟

نعم تم رفع سعرها بنحو 9.28% وذلك بالمبلغ الإضافي يُقدر بقيمة 1.6 ريال وأبانت بأن السعر الجديد للتعبئة والمقدر بقيمة 18.85 ريال لا يشمل النقل، كما وضحت شركة الغاز والتصنيع سعر الأسطوانات الجديدة للغاز في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن يصل سعرها حتى 390 ريال سعودي بدون أن يتم إضافة القيمة المضافة على سعر الأسطوانات والتي تقدر بخمسة في المئة ويضاف إليها قيمة الأسطوانات عند الشراء.

سعر أسطوانات الغاز وذفه

إن الأسطوانات الخاصة بالغاز وذفة تعتبر من الأنواع المميزة في السعودية التي قامت شركه الغاز والتصنيع بإطلاقها، حيث لها العديد من المميزات في هذه الأسطوانة وهي مختلفة بشكل كلي عن الأسطوانات الأخرى من حيث التصنيع لهذه الأسطوانات، كما يتم تصنيعها من خامة الألياف الزجاجية بمعايير وكفاءة متميز، ومن مميزات وصفات تلك الأسطوانات الآتي: