“من هُنـا” رابط التقديم في الكليات العسكرية بوابة القبول بوزارة الدفاع لحملة شهادة الثانوية للعام الدراسي 1444

قامت بوابة القبول في وزارة الدفاع في الخميس 14 يوليو 2022 في استقبال طلبات التقديم من خلال فتح باب التقديم في الكليات العسكرية للالتحاق بها في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم في الكليات العسكرية لحملة شهادة الثانوية في المملكة العربية السعودية وما يعادل الشهادة الثانوية، وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية قد قاموا بالتقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوري، وكذلك التقديم في كلية الملك خالد العسكرية بالأمس، مع فتح باب التقديم، نتابع فيما يلي للكشف عن المزيد من التفاصيل عن رابط التقديم في الكليات العسكرية بوابة القبول بوزارة الدفاع لحملة شهادة الثانوية للعام الدراسي 1444.

بوابة القبول وزارة الدفاع السعودية 1444

أشارت وزارة الدفاع السعودية إلى انه على المتقدمين للتسجيل في الكليات العسكرية أن يكونوا ملتزمين بالشروط المحددة للالتحاق بالوظائف العسكرية، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية أصلًا ومنشأً باستثناء هؤلاء من نشأوا مع والدهم أثناء خدمته الرسمية بخارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتراوح العمر بين 18 و27 سنة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة.

أيضًا يشترط أن يكون المتقدم ليس مفصولًا من أي من الوظائف أو الكليات العسكرية سابقًا.

يجب أن يكون الطول والوزن متناسقين معًا ومستوفين لشروط الكليات الرسمية، حيث لا يقل الطول عن 165 سم.

ألا يكون المتقدم تم الحكم عليه مسبقًا في قضية تمس الشرف والأمانة.

يجب ان يكون الفرد قد اجتاز كافة اختبارات القدرات العامة.

مع أهمية تقديم كشف طبي يوضح حالته الصحية.

على أن يكون قد اجتاو كافة الاختبارات الطبية.

يجب ألا يكون متزوجًا أو سبق له أن تزوج من أجنبية.

رابط التقديم في الكليات العسكرية

من خلال بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع يتمكن الراغبين في التقديم الالتحاق بالكليات العسكرية، ويتم هذا من خلال اتباع ما يلي: