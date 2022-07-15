نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين في السعودية ومدة الاعتراض على النتيجة النهائية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج حركة النقل الخارجي في السعودية قاربت على الظهور، خاصةً مع اقتراب انتهاء العام الدراسي الجاري 1443 بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ أنها تعمل على جميع حركات النقل سواء الخارجي أو الداخلي، وتجدر الإشارة إلى أن موعد الاعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي قد اقترب، إليكم المزيد من التفاصيل وتقديم الاعتراض على نتيجة النقل، تابع للمزيد.

حركة النقل الخارجي المطور في السعودية

قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد المرونة بحركة النقل المطور من خلال نظام نور التعليمي الإلكتروني، حيث تهدف وزارة التعليم السعودية إلى توفير الراحة لجميع المعلمين والحفاظ على أهمية توفر جميع التخصصات بكافة المناطق من خلال حركات النقل الداخلي والخارجي بالمملكة العربية السعودية، ويتم هذا من خلال آلية مدرجة للمفاضلة بين جميع المتقدمين بنفي المناطق، مع احتساب النقاط وفق مدة الخدمة.

هذا وتعتمد وزارة التعليم في نقل المعلمين على المرونة، بهدف توفير عمليات الانتقال للمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة تكفي لاستعداد المعلم للنقل.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي 1444

حددت الجهات المعنية بوزارة التعليم السعودية موعد نتائج حركة النقل الخارجي 1444 التي من خلالها يتقدم المعلمين بالمملكة للنقل وفق رغباتهم، والاحتياجات المطلوبة بالمناطق المختلفة.

أما عن موعد نتائج حركة النقل الخارجي فمن المقرر أن تكون في 25 من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1443، ثم يتم إتاحة تقديم الاعتراضات على النقل من نفس اليوم 25 ذي الحجة 1443 وحتى يوم 27 من نفس الشهر.

بعدها يتم الانتهاء من فحص الاعتراضات، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في يوم 28-12-1443 هجريًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد التقديم على إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1443 الجاري كانت على النحو التالي: