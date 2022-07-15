نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل sbis.hrsd للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور هذا البرنامج من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسعي الحكومة السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لجميع المواطنين السعوديين لتوفير حياة كريمة لهم ورفع العبء عنهم، وبعد القرار الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز عن تخصيص 10.4 مليون ريال لمستفدي الضمان الاجتماعي المطور و حساب المواطن، وذلك لخدمة المواطن السعودي في مواجهة غلاء الأسعار، وبدأ الجميع بالبحث عن شروط وكيفية التقديم والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور ولابد من توافرها استحقاق الدعم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

هناك بعض الضوابط والأحكام على المواطن مراجعتها قبل التقديم لقبول الطلب الضمان الاجتماعي المطور وهذا بغرض صرف معاش لمستحقيه، الشروط هي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودي ويستثنى من ذلك هذه الحالات المرأة الغير سعودية ألا تكون متزوجة من سعودي وكذلك للمطلقات و الأرملة او المرأة المتزوجة من رجل غير سعودي ولديها أبناء سعودي.

ومقيمًا في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة بحد أقصى أخر 3 أشهر.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أو الموظف لا يزيد للفرد عن 550 ريال والأسرة 1100 ريال.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أصول ذات قيمة.

استيفاء المتقدم كافة الضوابط الصحية والتعليمة.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

هذه هي شروط القبول في الضمان الاجتماعي المطور وفي حاله تخلف هذه الشروط يتوقف الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد مراجعة شروط التقديم والتأكد من توافرها في المتقدم يمكنك التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من الدعم بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

ثم قم بكتابة تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم الهوية.

سيتم إرسال رسالة بكلمة المرور المؤقت.

قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة وإدخال كلمة مرور جديدة.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم.

الموافقة على شروط وضوابط الظاهرة أمامك.

التأكد من إدخال البيانات الصحيحة.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم تسجيلك في الضمان الاجتماعي المطور وتقديم الطلب.

راتب الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل عدد كبير من مستحقين الضمان الاجتماعي المطور المستوفاة شروط التسجيل عن قيمة المعاش التي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للضمان المطور وهي:

قيمة الفرد الواحد 1000 ريال سنويا.

الأسرة المكونة من فردين 1285 ريال سنويا.

أما الأسرة المكونة من 4 أفراد 22260 سنويا.

الأسرة المكونة من 5 أفراد 25680 ريال سنويا.

بالنسبة للأسرة المكونة من 6 أفراد 29040.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم تطبيق هذا البرنامج في 20 نوفمبر 2021 وهذا بغرض تحسين الوضع المادي للأسرة المحتاجة وتقديم دعم مادي للمستحقين، ولذلك وضع البرنامج مجموعة من شروط وضوابط لابد من توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، ويمكن للعاطلين عن العمل و للمواظفين و المطلقة و للمتزوجة، التقديم للاستفادة من الدعم، وهذا في ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة السعودية في رفع مستوى المعيشة وهناك الآلاف المسجلين من نظام الضمان الاجتماعي المطور االجديد، وهذا النظام تابع إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقدم لكافة المواطنين السعوديين.

وقد أعلن عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتى شهر اكتوبر المقبل 2022 ويعد هذا البرامج من اكبر الخدمات، وأكد على أنه الضمان الاجتماعي لن يتأثر من التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن اضافة المواليد الجدد في الضمان المطور بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار إدارة التابعين، ثم النقر على إضافة تابع.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة لإضافة تابع.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم النقر على أيقونة إضافة تابع.

المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي

هناك الآلاف من المتقدمين في التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم، ومن أهم خطوات التسجيل هو رفع المستندات المطلوبة وهي:

يقدم المواطن صورة من الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.

للمراة المطلقة وللارمل التي تعول تقديم ورق الإعالة.

أما المرأة الأرملة تقديم شهادة وفاة الزوج.

تقديم جميع الاوراق التي تثبت قيمة الدخل الشهري للأسرة مثل مفردات المرتب.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تقدم المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين للدعم، وبعد تخصيص 10.4 مليون من الملك سلمان لمستفدي الضمان الاجتماعي و حساب، بدأ الجميع يبحث عن من هم الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد وهم: