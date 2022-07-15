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عمر شويل - جدة شروط التقديم في وظائف الأمن البيئي، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، فتح باب القبول والتقديم في الوظائف العسكرية على الرتب (رقيب ، وكيل رقيب،عريف) بالقوات الخاصة للأمن البيئي رجال وذلك للعمل في مختلف مناطق المملكة، على أن ينطبق على المتقدم كافة الشروط المطلوبة والمحدد من قبل وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

شروط التقديم في وظائف الأمن البيئي العسكرية رجال:-

حددت القوات الخاصة للأمن البيئي، كافة الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي، وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المتقدم سعودي أصل ومنشأ على أن يتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة المملكة في الخارج.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة، ولم يتم الحكم عليه بأية إدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون قد سبق له التعيين في أية وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو انه قدتم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة الاجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

6- أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- أن يتوافر في المتقدم المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها وأن يتناسب مؤهله العلمي مع الوظيفة المتقدم لها، وأن يتم مصادقة ذلك المؤهل مع الجهات ذات الاختصاص.

8- يجب تعبئة الحقول بمنتهي الدقة، حيث أنه سوف يتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة، وفي حالة أي اختلاف في بيانات التسجيل سوف يتم استبعاد الطلب المقدم وذلك وفقاً للشروط المعتمدة.

9- التقديم سيكون متاح في الفترة من يوم السبت الموافق 17/12/1443 الموافق 16/7/2022، على أن ينتهي التقديم اعتباراً من يوم الخميس الموافق الموافق 22/12/1443 الموافق 21/7/2022

خطوات التقديم والوظائف العسكرية المعلن عنها:-

يتم التقديم عبر الدخول على بوابة ابشر توظيف.

يتم النقر على التقديم على وظائف الأمن البيئي.

يتم إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة، والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخرى.

أما الوظائف المعلن عنها فهي كالتالي:-