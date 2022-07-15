هل اراضي الاسكان مجانا لمستفيدي الضمان

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عمر شويل - جدة هل اراضي الاسكان مجانا وخصوصًا أن وزارة الإسكان تعمل على تقديم العديد من البرامج المجانية إلى المواطنين حملة الجنسية السعودية، وتوفر لهم ما يضمن لهم مسكن في أي منطقة من المناطق في المملكة العربية السعودية، ويمكن التقديم على الدعم السكني عبر رابط وزارة الاسكان اراضي مجانية والقبول لجميع المستحقين فقط، وسوف نقدم جواب هل اراضي الاسكان مجانا بالتفصيل.

هل اراضي الاسكان مجانا

أكدت الوزارة على أن الأراضي السكنية هي عبارة عن أراضي مجانية كما أنها مدعومة من خلال الوزارة ويمكن التسجيل للحصول عليها ولكن لا بد من توافر العديد من الشروط وذلك حتى تتأكد الوزارة أن المواطن المتقدم يستحق الدعم السكني.

وتشارك الكثير من الجهات التمويلية في تقديم هذه الخدمة، ولكن لا بد من التواصل فقط مع الجهات المعتمدة من خلال الوزارة، وأما عن آلية التسجيل أو الحجز للأراضي المجانية فهي من الخطوات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة.

طريقة حجز الأراضي السكنية المجانية

أما عن خطوات استحقاق سكني برقم الهوية أو الأراضي المجانية فهي من الخدمات التي تُقدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالدخول إلى منصة سكني.

ثم النقر على تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك الدخول إلى المنتجات واختيار الحجز الآن.

ويرسل الطلب عبر الإنترنت إلى وزارة الإسكان.

شروط تقديم منح الأراضي المجانية

قامت وزارة الإسكان السعودية بوضع عدد من الشروط المطلوبة للحصول على منح الأراضي المجانية في المملكة، وهذه الشروط هي كما يلي:

المتقدمين لا بد أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية.

لا بد أن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة.

كما ينبغي ألا يكون السن أقل من خمسة وعشرين سنة.

تستطيع المطلقة الحصول على الدعم السكني إن كانت تعول أبنائها وكذلك الأرملة لا بد أن يكون لديها أبناء.

منح الأراضي السكنية في السعودية

كما أن وزارة الإسكان تقدم خدمات الدعم السكني وتوفر أيضًا سكني الأراضي المجانية الرياض وغيرها من المدن شارك الديوان الملكي السعودي في تقديم منح أراضي مجانية إلى المواطنين محدودي الدخل بعد تقديم معروض طلب أرض مجانية.