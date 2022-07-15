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بسكوت التمر بدون زبدة يعد من أشهر الحلويات في مطابخ دول الخليج، لأن الجميع يفضله عن باقي الحلويات خاصة في الأفراح والمناسبات والعزائم، لأنه يتميز بمذاق له رونق خاص وخفيف على المعدة ورائحته رائعة، ويمكن حشوه بالتر والمكسرات وغيرهم من الحشوات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكوت التمر بدون زبدة. طريقة عمل بسكوت التمر بدون زبدة مكونات بسكوت التمر بدون زبدة نصف كيلو من الدقيق.

١/٢ كوب كبير من السكر.

١٨٠ مل من زيت الذرة.

حبتان من البيض.

رشة من الفانيلا.

ثلاثون جرام من النشا.

٧٠ جرام من الحليب البودر.

٣ جرام بيكنج بودر. مكونات الحشو ربع كيلو عجوة تمر. طريقة تحضير بسكوت التمر بدون زبدة ضعي السكر مع البيض والفانيلا، وزيت الذرة في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم على سرعة متوسطة حتى يختلطوا.

احضري بولة وضعي بها البيكنج بودر، ومقدار الحليب، والنشا، والدقيق واخلطيهم، ثم ضيفي إليهم خليط السكر والبيض، ثم امزجيهم سويا.

استمري في دمج المكونات حتى تشكلي عجينة، ثم ضعيها لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة.

شكلي عجينة البسكوت إلى كرات، ثم احشيها بالعجوة، ثم اضغطي عليها برفق وضعيها في صينية مدهونة بالزبدة.

قومي بإدخال صينية البسكوت في الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة مئتان، حتى ينضج بسكوت التمر بدون زبدة. طريقة عمل بسكوت التمر بدون سميد مكونات بسكوت التمر بدون سميد خمس أكواب كبيرة دقيق أبيض.

كأس صغير من زيت الذرة.

كوب ونصف من الزبدة.

٢٠٠ مل حليب مكثف.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

١/٤ ملعقة كبيرة بهارات معمول.

٢.٥ جرام من السمسم.

خمسة جرام بيكنج بودر. مكونات الحشو طريقة تحضير بسكوت التمر بدون سميد ضعي الزبدة لمدة دقيقة في وعاء على النار، حتى تذوب وضيفي إليها زيت الذرة، ثم امزجي هم وضعيهم جانبا حتى يهدئوا تماما.

ضيفي إلى خليط الزبدة الدقيق، ثم افركيهم بيديك لمدة سبع دقائق، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، والحليب المكثف، والبهارات، والبيكنج باودر، والسمسم.

بعد ذلك امزجي خليط الزبدة السابق، حتى تحصلي على عجينة ناعمة. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكوت التمر بكل سهولة وبخطوات سهلة - ثقفني

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