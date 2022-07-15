بدون كفيل أو تحويل راتب وسريع .. أسرع تمويل في السعودية 20 ألف ريال بتقسيط 3 سنوات من شركة اليسر

أتاحت المملكة العربية السعودية تمويل 20 ألف ريال خلال 3 سنوات بدون كفيل ولا تحويل راتب من خلال شركة اليسر للإجارة، حيث تعد شركة اليسر للإجارة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، التي توفر تمويل لكل العملاء بخطوات بسيطة وبدون شروط معقدة أهمها الكفيل أو الضامن، في السطور التالية نوضح تفاصيل أٍرع تمويل من شركة اليسر في السعودية بدون كفيل أو تحويل راتب.

شروط الحصول على تمويل شركة اليسر

وضعت شركة اليسر عدد من الشروط السهلة والبسيطة جدا، كثيرا ما تتوفر في الجميع للحصول على التمويل نسردها في السطور التالية:

أن يتجاوز عمر طالب القرض 22 عام.

ألا يزيد عمر طالب القرض عن 60 عام، في حين الحد الأقصى لعمر العسكريين سن التقاعد وفقا للمؤسسة التي ينتمون إليها.

ألا يقل دخل طالب القرض عن 5000 ريال سعودي في الشهر.

لا يشترط وجود كفيل للمواطن السعودي على أن يكون التمويل 20 ألف ريال سعودي فقط.

الحد الأقصى للتمويل 10 ألف ريال سعودي للأجنبي المقيم في المملكة بدون كفيل.

يجب أن يكون طالب التمويل مثبت في العمل بأي من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر

لا تحتاج شركة اليسر إلى أوراق معقدة أو مستندات يصعب استخراجها، فقد أتاحت شركة اليسر للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل السريع من شركة اليسر بمبلغ يصل حتى 20 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو تحويل راتب إلى بعض المستندات، فقط تحتاج الأوراق التالية:

بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، على أن تكون سارية وغير معطلة.

أوراق الإقامة للمغترب المقيم في السعودية، على أن تكون سارية.

وجود حساب في أحد البنوك، وتقديم كشف الحساب لمدة آخر ثلاث شهور.

حاسبة التمويل الشخصي

تسهل شركة اليسر الكثير من العمليات الحسابية المعقدة على كافة العملاء، من خلال أيقونة حاسبة التمويل بعد الدخول على موقع الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث يقوم العميل بتسجيل قيمة القرض التي حصل عليها، يليها تسجيل عدد الشهور مدة سداد القرض، ثم الضغط على أيقونة حاسبة التمويل، لإخراج قيمة القسط الشهري.