نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.. طريقة التسجيل والحصول على مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تحرص على تقديم المساعدات المالية للمطلقات ومستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال، حيث تم تصميم برامج الدعم بناءً على مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية، التي تضع نصب أعينها فئة محددة من المواطنين، الذين تحول الضائقة المالية وتدني الأوضاع الاقتصادية بينهم وبين امتلاك سكن مناسب، وجاءت استراتيجية المؤسسة تراعي التكامل مع المشاريع السكنية التي تنظمها وزارة الإسكان، حيث استهدف مؤسسة الوليد بن طلال توفير 10 آلاف وحدة سكنية على مدار عشر سنوات، يتم الإعلان عنهم من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد بن طلال.

رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تم تخصيص رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لاستقبال طلبات التسجيل في المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمطلقات والأرامل وغيرهم من الأسر محدودة الدخل، سواء برنامج تأمين المسكن الذي يوفر ميزانية رب الأسرة، التي كانت يستقطع جزء كبير منها لسداد الإيجار، أو سداد الديون التي تراكمت نتيجة لتملك مسكن، ولكن جاءت مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال لتحقيق الاستقرار للأسرة السعودية، خاصةً وأن معظم الأسر صغيرة الحجم تحصل على راتب يدخل ضمن نطاق الحد الأدنى من المعيشة، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج تملك سيارة، الذي يوفر الكثير من الأموال التي تنفق على وسائل النقل المستأجرة.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يستحق كل من يندرج تحت قائمة المستفيدين، التسجيل في رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بالطريقة التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. الضغط على أيقونة التسجيل في المؤسسة بحساب جديد. الانتقال إلى صفحة تعبئة البيانات، مع العلم أنها إجبارية. العمل على تعبئة بيانات الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية. الحرص على تسجيل رقم الجوال بشكل صحيح، وتعيين كلمة المرور. العمل على تفعيل الحساب على تويتر. النقر على تسجيل بعد الانتهاء من كتابة البيانات. العمل على تفعيل الحساب من خلال الرابط في البريد الإلكتروني. تسجيل الدخول إلى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ثم الانتقال إلى تقديم طلب الحصول على مساعدة. تعبئة الطلب بما هو مطلوب، مع تحديد نوع الدعم سواء تملك مسكن أو سيارة. الموافقة على الشروط، ثم إرسال الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن مساعدات الوليد بن طلال

تحرص المؤسسة على الإعلان عن أسماء المستفيدين، من خلال زيارة رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والاطلاع على لائحة المستفيدين، حيث يتم الإعلان عن موعد صرف الدفعة من خلال حساب المؤسسة أو سمو الأمير الوليد بن طلال على تويتر، ثم يتم التواصل مع كل مستفيد عند تحديد موعد تسليم الدفعات، ويمكنكم الاستعلام عن مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال بالخطوات التالية:

افتح رابط مؤسسة الوليد بن طلال. اضغط على لائحة المستفيدين. حدد الدفعة ثم اختر برنامج الدعم السكني أو تملك السيارات. اضغط على أيقونة لائحة المستفيدين. انتظر حتى يتم تحميل الأسماء المستفيدة من المساعدات.

شروط مساعدات الوليد بن طلال

تم منح حق التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عبر رابط البوابة الإلكترونية، لكل مواطن أو مواطنة سعودية الجنسية تنطبق عليهم الشروط الآتية:

التقديم على مساعدات الوليد بن طلال يكون لمرة واحدة فقط، سواء برنامج الإسكان أو السيارات.

الدخل الشهري لرب الأسرة لا يتجاوز الحد الأعلى 3000 ريال.

ألا يمتلك المتقدم عقار سكني أو سيارة خاصة به.

ألا تنطبق شروط وزارة الإسكان على المتقدم، وكذلك الحال بالنسبة لشروط الاقتراض من البنوك.

التأجير أو البيع للوحدة السكنية ممنوع.

الالتزام بكل ما تحدده الجمعيات الإشرافية من تعليمات تخص الخدمات العامة التي تشمل المياه والكهرباء وغيرها.

الخضوع للشروط الخاصة بالتوريث في حالة الوفاة لعائل الأسرة.

رقم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تم تخصيص رابط مؤسسة الوليد بن طلال للتسجيل في المساعدات، والاستعلام عن أسماء المستفيدين، وفي حالة صعوبة الحصول على الخدمة، يمكنكم الاتصال على رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال +966112110000، كما يمكنكم التواصل عبر الحساب الرسمي الوليد للإنسانية على تويتر twitter.com/alwaleed_philan، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.