شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1444 kkmar.gov.sa شهادة الثانوي بالسعودية

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية للعام الجديد 1444 وفق ما تم الإعلان عنه من قبل لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودي، والتي من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وكيفية التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي kkmar.gov.sa الخاص بالتسجيل، والموعد الرسمي لاستقبال طلبات التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة السعودية، بعدما تم غلق باب التقديم لدورة الضباط الجامعيين للعام 1444 يوم 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 الماضي، والتي من المنتظر أيضًا الإعلان عن نتائجها قريبًا بعد انتهاء موسم الحج 1443، وفي التالي تفاصيل إعلان لجنة القبول والتسجيل كلية الملك خالد العسكرية.

أبرز شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية ١٤٤٤ لحاملي شهادة الثانوية العامة السعودية

في نفس السياق السابق ذكره أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن عدة شروط لابد من توافرها لراغبي الإلتحاق بالكلية ونذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، مع استثاء لمن ولدوا خارج المملكة أثناء عمل والدهم في خدمة الدولة بالخارج. كذلك شرط أن يكون المتقدم بطلب الالتحاق لائق طبيًا خالي من أي عاهات جسدية أو عقلية، وأن يجتاز الفحص الطبي مع العلم بأن نتائج الفحص الطبي التي تتم من قبل اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول واتسجيل نهائية لا يحق للمتقدم أن يطالب بإعادتها أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية. يجب ألا يكون متزوج بأجنبية. أيضًا يجب على راغب الالتحاق بكلية الملك خالد أن يكون حسن الأخلاق غير محكوم بحد شرعي في جرائم تمس الشرف أو الأمانة. كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية العامة بالعوم الطبيعية أو بنظام دراسة المقررات المتخصصة بالعلوم الطبيعية، مع معدل تراكمي لا يقل عن 80%، ويكون من خريجي العام الحالي انتظام نهاري مع العلم أنه لا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. كذلك يجب أن يكون عمر المتقدم بالهوية الوطنية مثبت بها أنه لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام عند بدء العام الدراسي. أيضًا شرط أن يكون المتقدم قام بتأدية اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP المنعقد من قبل المركز الوطني قياس. شرط أن يكون راغب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لا يقل مجموعه في اختبار القدرات عن معدل 60%، وأن يكون حاصل على معدل لا يقل عن 60% في اختبار التحصيلي المنعقد من قبل المركز الوطني قياس. أيضًا شرط أن يكون وزن وطول المتقدم متناسقين بحيث يكون أدنى حد لوزن 52 كجم وطول 165سم، وأعلى حد لوزن 95 كجم وطول 188سم. في النهاية يجب أن يجتاز راغب الالتحاق بالكلية المقابلة الشخصية والتزكية الأمنية واجتياز الاختبار التحريري واختبار كفايات الحرس الوطني.

خطوات التسجيل إلكترونيًا في كلية الملك خالد kkmar.gov.sa للعام الدراسي الجديد 1444-2022

كذلك لراغبي الالتحااق بكلية الملك خالد اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالولوج للموقع الرسمي الإلكتروني لكلية الملك خالد.

كذلك قم بالولوج لصفحة القبول و التسجيل وانقر على خانة تسجيل الثانوي العام.

وانقر على خانة في هذه الخطوة قم بكتابة الاسم ورقم الهوية والوطنية وكلمة السر الخاص بك.

يلي ذلك القيام بتعبئة كافة البيانات بدقة في خاناتها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

قم بارفاق كافة المستندات المطلوبة والنفر على أيقونة ارسال.

في النهاية انتظر رسالة على جوالك برقم الطلب المرسل واحتفظ به للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي كلية الملك خالد فيما بعد.

موعد فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة كلية الملك خالد 1444

في الختام أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن موعد استقبال الطلبات إلكترونيًا لحملة الشهادة الثانوية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الإثنين القادم الموافق 19 ذي الحجة 1443 يوم 18 يوليو 2022، وآخر موعد يوم السبت 24 ذي الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022 الساعة الحادية عشر صباحًا.

