نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 والشروط المطلوبة للتقديم في المقال التالي
كلية الملك عبد العزيز الحربية تعد واحدة من أهم الكليات بالمملكة العربية السعودية التي يهتم بها الطلاب، حيث تعد كلية الملكة عبد العزيز من أقدم الكليات بالمملكة والتي يحاول عدد كبير من الطلاب الالتحاق بها لما فيها من مميزات كثيرة، يوجد العديد من التخصصات في كلية الملك عبدالعزيز ولذلك يبحث الطلاب عن كافة التفاصيل من أجل سرعة التقديم في التخصص المناسب لهم، لذا سوف نستعرض لحضراتكم في الفقرات التالية من خلال موقعنا ثقفني شروط القبول في كلية الملك عبد العزيز الحربية للعام الدراسي المقبل 1444 ترقبوا معنا.
كلية الملك عبد العزيز الحربية
تم الإعلان بشكل رسمي من قبل مسؤولي كلية الملك عبد العزيز الحربية عن فتح باب التسجيل في الكلية للعام 1444 بدايةََ من اليوم الخميس الموافق 14-7-2022 و 15-12-1443، كما تستمر عملية التقديم حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث أن عملية التسجيل في كلية الملك عبد العزيز الحربية تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة القبول الموحد لتسهيل الأمور على المتقدمين وكل ما يجب فعله للتقديم هو اختيار الخدمات الإلكترونية ثم حدد التخصص في الكلية ثم إضافة البيانات الشخصية المطلوبة و النقر على زر إرسال الطلب للتقديم وطباعة الاستمارة والانتظار لحين إعلان نتيجة القبول.
شروط كلية الملك عبد العزيز الحربية
خلال هذا المقال نوضح لكم أبرز التفاصيل عن التقديم في كلية الملك عبدالعزيز الحربية التي يوجد بحث رائج عنها منذ عدة أيام على محركات جوجل كونها من أهم الكليات التي تضمن مستقبل جيد للطالب بعد التخرج ومن أهم الأمور هي الشروط والتي جاءت على النحو التالي:.
- التقديم للطلاب من أصل الجنسية السعودية من ناحية الوالدين.
- أن يكون الطالب غير متزوج من أجنبية.
- التمتع بحسن السير والسلوك.
- السن المحدد للتقديم لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن الرابعة والعشرون عاماً.
- أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المعرفية والقدرات.
- الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
- إجراء كافة الفحوصات الطبية مع تقديم ما يثبت ذلك في ملف التقديم.
- النجاح في المقابلة الشخصية.
- لم يسبق للمتقدم الاتهام في أي قضايا تخص الشرف والأمانة.
- التمتع بالمظهر الجيد.
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