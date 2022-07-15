نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الزيادة في حساب المواطن 1444 بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم الزيادة في حساب المواطن 1444 بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة في رفع قيمة الدعم المادي للفرد والأسرة المستفيدة من برنامج الدعم حساب المواطن، كما جاء في توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز أيضاً فتح التسجيل في حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شروط الدعم.

تأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة في دعم الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين طبقا لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030.

كم الزيادة في حساب المواطن 1444

أعلن خادم الحرمين الشريفين توجيه بصرف 10 مليار ريال سعودي للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك مستفيدي برنامج حساب المواطن والذي يأتي تحت إطار تداعيات رفع سعر العديد من المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العوامل المؤثرة في زيادة دعم حساب المواطن والتي من أهمها عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى عمر المستفيد من حساب المواطن، وإليك في الجدول التالي موضح كيف يؤثر عمر المستفيد في زيادة حساب المواطن.

إذا تجاوز سن المستفيد 18 عام مقدار استحقاق الدعم تتجاوز 360 ريال سعودي. إذا كان المستفيد أقل من 18 عام يزيد الدعم 215 ريال سعودي. مقدار الزيادة لرب الأسرة 720 ريال سعودي.

حاسبة حساب المواطن 1444

يمكنك عزيزي المستفيد التعرف على زيادة حساب المواطن 1443، وكذلك كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد من خلال استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن كالتالي:

أولا الدخول على رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن .

. الإجابة على السؤال التالي (هل انت مسجل في برنامج حساب المواطن).

ثانيا الإجابة على السؤال الثاني (هل انت فرد مستقل أم رب الأسرة)، إذا كانت الإجابة رب الأسرة، سيتم ظهور خانة إضافة التابعين أقل وأكثر من 18 عام، أما إذا كانت الإجابة مستقل سيتم ظهور مجموع الدخل.

مراجعة جميع البيانات المدخلة.

الضغط على أيقونة (الحاسبة التقديرية)، ونذكركم برابط رقم حساب المواطن.

كيفية التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات

بعد أن أشار خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة للمواطنين من التسجيل في حساب المواطن من جديد، فيمكنكم الآن إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي ب برنامج حساب المواطن .

. البدء في تسجيل الدخول في حساب المواطن .

. القيام بتسجيل بيانات الدخول المتعلقة بكل من التالي (الاسم، رقم الحساب البنكي، رقم الجوال، رقم بطاقة الهوية الوطنية، عنوان البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد).

التحقق من الرمز المرئي.

النقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

استقبل رمز التفعيل على هاتفك ثم ضع الرمز في المكان المحدد له.

رفع المستندات المطلوبة والخاصة ببطاقة الأحوال ووثيقة الدخل.

الضغط على تقديم الطلب.

بهذا تكون انتهيت التسجيل، ويمكنك الآن الاستفادة الإضافات الجديدة من الدعم، طبقا إلي شروط حساب المواطن.

وصلنا لختام شرح كم كم الزيادة في حساب المواطن 1444 بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين.