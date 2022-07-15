نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل المؤهل الدراسي في ابشر وما هي متطلبات الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل المؤهل الدراسي في ابشر خدمة إلكترونية توفرها الأحوال المدنية للمواطنين، بحيث تمكنهم من تغيير المؤهل العلمي في أبشر وفقًا لآخر شهادة حصل عليها المتقدم، كما توفر خدمة الاستعلام عن المؤهل الدراسي، وبالتالي تحديث البيانات، وترجع أهمية تلك الخطوة في مستقبل المواطن، إذ ترتبط البيانات المسجلة في منصة أبشر بالجهات الحكومية، لذلك فهي ذات أهمية كبيرة في مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية مع جهات التوظيف، يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الريادي لمنصة أبشر في إتمام معظم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني دون تعب وعناء التواجد بالمكاتب الحكومية، وفيما يلي سنتعرف سويًا على طريقة تعديل المؤهل الدراسي، ومتطلبات تنفيذ الخدمة.

تعديل المؤهل الدراسي في ابشر

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن طريقة تعديل المؤهل الدراسي في ابشر، وأكدت على أهمية تغيير البيانات بصورة مستمرة إذا استدعت التغيير، بما فيها بيانات المؤهل العلمي، يقصد بها بيانات مستوى التعليم في المراحل المختلفة بدء من الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى غيره من الدرجات العلمية وصولًا لدرجة الدكتوراه؛ لما لها من أهمية كبيرة في الالتحاق بفرصة عمل مناسبة للتخصص، حيث تتشارك جهات التوظيف بيانات الفرد عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى توفير البيانات حول الشهادة العلمية مع توثيق تلك البيانات بالمستندات الرسمية، كما حددت الوزارة متطلبات تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

تتمثل طريقة تعديل المؤهل الدراسي في ابشر في الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية منصة أبشر. الضغط على خيار أبشر أفراد، ثم تسجيل دخول أبشر من خلال بيانات المستفيد. الانتقال إلى تبويب خدماتي، ثم اختيار الأحوال المدنية. النقر على أيقونة مركز الطلبات والرسائل، ثم اختيار طلب جديد. الضغط على تعديل المؤهل الدراسي من خدمات السجل المدني. العمل على تغيير المؤهل العلمي وفقًا لآخر شهادة حصل عليها المستفيد. إرفاق المستندات التي تؤكد صحة بيانات المؤهل العلمي.

متطلبات تغيير المؤهل الدراسي

أكدت الأحوال المدنية أن تعديل المؤهل الدراسي في ابشر خدمة إلكترونية متاحة لجميع الأفراد المسجلين في المنصة، وأكدت على أهمية تحديث بيانات مستوى التعليم للمستفيدين بصورة مستمرة؛ نظرًا لمشاركة تلك البيانات مع الجهات ذات علاقة، وأشارت إلى متطلبات تغيير المؤهل العلمي في أبشر تقتصر على شهادة طبق الأصل من المؤهل العلمي الصادرة عن وزارة التعليم، ولكن في حالة صدورها عن أحد الجهات التعليمية خارج المملكة، يجب الحصول على معادلة من وزارة التعليم، ثم تقديمها وقت تغيير المؤهل الدراسي.

الاستعلام عن تعديل المؤهل الدراسي

من ضمن الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للمستفيدين، إمكانية الاستعلام عن تعديل المؤهل الدراسي؛ حيث يطلع المستفيد على البيانات الشخصية، ويتأكد من صحة البيانات، وتحديث البيانات التي تغيرت فعليًا، من بينها المؤهل العلمي، وذلك بالطريقة الآتية:

افتح رابط منصة أبشر. تسجيل الدخول ببيانات حساب المستفيد. اختر خدمات الأحوال المدنية من تبويب خدماتي. اضغط على المعلومات الشخصية، ثم بيانات المؤهل الدراسي.

في نفس السياق أكدت الأحوال المدنية أن تعديل المؤهل الدراسي في ابشر قاصرة على المؤهل العلمي فقط، بمعنى أنه لا يمكن تغيير المهنة من خلال هذه الخدمة، وإنما من خلال الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأحوال، أو بزيارة مكتب الأحوال.