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عمر شويل - جدة كيفيه التسجيل في وزارة الدفاع وشروط التقديم ٬ كيفية التسجيل في وزارة الدفاع 1444 ، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال الطلبات للراغبين في التسجيل في الوزارة ، عبر بوابة القبول الموحد التي تتيح التسجيل بشكل إلكتروني بالكامل. سواء كانت بشهادة الثانوية العامة أو لو كنت خريج جامعي.

تقديم وزارة الدفاع



أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ، في 15 مايو 2022 ، عبر حسابها الرسمي على تويتر ، فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس ، بالإضافة إلى طلاب الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / العلوم الطبيعية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. حددت الوزارة موعداً لبدء تسجيل طلبات البكالوريوس ، اعتباراً من يوم الخميس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م ، بينما موعد بدء قبول وتسجيل حاملي الشهادة الثانوية. بالتزامن مع انتهاء فترة قبول طلبات حاملي الشهادات الجامعية اعتبارًا من يوم الخميس 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م.

كيفيه التسجيل في وزارة الدفاع

يمكن التقديم بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية على إحدى الكليات العسكرية باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

اضغط على زر التسجيل.

اقرأ شروط وأحكام التسجيل ثم وافق عليها.

أدخل الاسم الأول واسم الأب واسم الجد.

ثم أدخل رقم الهوية وكلمة المرور وقم بتأكيدها ورمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار التسجيل.

قم بتعبئة رقم الهاتف ورقم الهوية لمقدم الطلب.

املأ رمز التحقق المرسل عبر رقم الهاتف.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تحديد تاريخ إصدار الهوية الوطنية ومكان إصدارها.

أدخل تاريخ الميلاد.

أدخل اسم الأب الكامل.

ثم أدخل رقم هاتف مقدم الطلب.

حدد اسم المدينة والمنطقة وعنوان المنزل.

أدخل البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

تعبئة المؤهل الأكاديمي والدورة والتخصص.

تحديد مكان التعليم.

أدخل سنة التخرج ونسبة التخرج.

ثم أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق الزر “تسجيل”.

شروط التقديم في وزارة الدفاع

أوضحت لجنة القبول والتسجيل المركزية بوزارة الدفاع الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ ، وذلك على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والأصل ، ويستثنى من ذلك من ولد أو كان محل إقامته خارج المملكة بسبب عمل الأب خارج المملكة ، بشرط ألا يكون حاصلاً على جنسية الدولة التي يقيم فيها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (نظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات بشرط أن يكون خريج هذا العام فقط ولا يقبل خريجي السنوات السابقة.

أن يكون حاصلاً على نسبة لا تقل عن 80 بالمائة في تخصص علمي.

اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 60٪.

أن يجتاز اختبار التحصيل بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة.

مطلوب اختبار الكفاءة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

يجب أن يجتاز الطالب الفحص الطبي (الأول والأخير) ، وعلى الطالب اجتياز المقابلة الشخصية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن وفقًا للوائح الطبية المعمول بها (الحد الأدنى للطول 165 سم والوزن 52 كجم والحد الأقصى للطول 188 سم والوزن 95 كجم).

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات مثل اللياقة البدنية والقدرات الخاصة بالكليات التي تطلبها.

علما أن اللجنة تجري فحصا طبيا على المتقدمين ويعتبر هذا الفحص نهائيا ولن يتم قبول أي فحص طبي من أي جهة أخرى ولا يمكن طلب إعادة الفحص مرة أخرى أو الرغبة في معرفة سبب ذلك. عدم اللياقة الطبية. الساعات الأولى من صباح الخميس.