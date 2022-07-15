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عمر شويل - جدة تغيير المهنة برقم الإقامة والشروط ورسوم التغيير 1444 ٬ هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمقيمين فيها بشروط تحددها الوزارة.

ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على كيفية تغيير المهنة وشروط تغيير المهنة بالإضافة إلى رسوم تغيير المهنة وبعض التفاصيل الأخرى.

تغيير المهنة برقم الإقامة

يمكن تغيير مهنة العامل الوافد من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً عبر رقم الإقامة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول في الحقول المحددة ، وهي:

( اسم المستخدم – كلمه السر )

( اسم المستخدم – كلمه السر ) انقر فوق أيقونة بوابة التثبيت.

ثم اضغط على أيقونة مرافقي من القائمة.

انقر على أيقونة “خدمات العمل”.

ثم اضغط على أيقونة “تغيير المهنة”.

أدخل رقم الإقامة في الحقل المحدد.

اختر المهنة الجديدة من قائمة المهن.

اضغط على أيقونة البحث عن مهنة جديدة.

انقر فوق إرسال طلب التغيير.

ستصلك رسالة تؤكد نجاح الطلب.

دفع الرسوم المستحقة من خلال طرق السداد.

توجه إلى مكتب الجوازات لتحديث تصريح الإقامة رسميًا للمهنة الجديدة.

شروط تغيير مهنة عامل الوافد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في تغيير المهنة للمقيمين في المملكة ، وفيما يلي أبرز تلك الشروط:

أن يكون الوافد الراغب في تغيير مهنته قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل في المهنة.

لا يجوز توقيع أي مخالفة على مقدم الطلب.

يجب إدراج تغيير المهنة الجديدة في قائمة المهن المسجلة في مكتب العمل.

جميع البيانات المدخلة إلكترونياً تتفق مع ما تم تسجيله في مكتب العمل.

يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول.

الحصول على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب تغيير المهنة الجديدة.

حضور العامل داخل الأراضي السعودية أثناء تغيير الخدمة.

يشترط في المنشأة التي تعتمد المهنة الجديدة للعامل الوافد ما يلي:

أن تكون تراخيص المنشأة سارية المفعول متضمنة الاشتراك في خدمة العنوان الوطني.

يجب أن يكون نطاق المنشأة من البلاتين أو الأخضر.

ألا يترتب على ذلك أي مخالفات للمنشأة أو صاحبها.

دفع رسوم الخدمة بطرق الدفع الإلكترونية المعتمدة.

كم رسوم تغيير المهنة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن رسوم تغيير مهنة العامل الوافد بقيمة 1000 ريال سعودي. حيث يجب دفع هذه الرسوم بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مكتب العمل على عملية تغيير المهنة ، يتم الدفع من خلال الطرق التالية: