نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 والشروط المحددة في المقال التالي

فتحت كلية الملك عبد العزيز الحربية باب القبول للطلاب المتقدمين للتسجيل في العام الدراسي الجديد 1444هـ ، حيث أوضحت الشروط والمعايير المحددة لكي يتم قبول الطلاب في الكلية وفق الضوابط المعلنة، كما أفادت أنه بدأ التسجيل من يوم الخميس 15 شهر ذو الحجة الموافق 14 – 7 – 2022م، وذلك حتى يتم اكتمال الأعداد المطلوبة حسب المقاعد الشاغرة، حيث نبهت الكلية بأن التقديم إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي حتى يتم التواصل معك وتحديد المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة من قبل الكلية على أن تكون مستوفي جميع الشروط الأخرى. شروط تقديم كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 أن يكون الطالب سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.

لا يكون متزوجاً.

يجب ألا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 عام.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما ينبغي أن يكون على حسن الخلق والسلوك الجيد في حياته ولا يكون مطلوباً في أي قرار قانوني أو عليه قضية.

اجتياز الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية.

على المتقدم الامتثال لمتطلبات النظام الداخلي.

لا يكون مفصولا من أحد الكليات أو المعاهد الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية لأي سبب إن كان.

كتابة المعلومات بعناية أثناء التسجيل لضمان استبعاد الطلب حينما تقوم اللجنة بالمراجعة ومطابقة البيانات. طريقة التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 الدخول عبر موقع البوابة الواحدة لقبول الكلية العسكرية رابط كلية الملك عبد العزيز الحربية. حدد خيارات الخدمات الإلكترونية. ومن ثم تحديد أيقونة التسجيل. يليها كتابة المعلومات والبيانات ورفع المستندات المطلوبة. ثم اضغط على كلمة حفظ. بعد ذلك الضغط على إرسال الطلب. آخر خطوة قم بطباعة النموذج وحفظ رقم التسجيل. المستندات المطلوبة صورة مختومة من بطاقة العائلة ويمكن إضافة المتقدم إليها.

نسخة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التعليم السعودية.

في حالة إن كانت الشهادة من الخارج تقدم صورة طبق الأصل أيضاً من المعادلة مصدقة من وزارة التعليم السعودية.

لابد من حصول المتقدم على نتيجة اختبار الأداء بالإضافة إلى تقديم دليل اجتياز اختبار القدرات العامة من قياس. عمر شويل - جدة خطوات التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 والشروط المحددة

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