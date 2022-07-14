كيف اسجل في الانماء للاستثمار من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها داخل عمليات البحث، نظرًا لرغبة الكثير من العملاء بالاستفادة من عملية التسجيل داخل هذه المنصة للتداول من خلالها، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

كيف اسجل في الانماء للاستثمار

كي يتمكن أي متقدم من التسجيل بصورة صحيحة في منصة الإنماء للاستثمار، فيجب أن يقوم باتباع تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة بنك الإنماء عبر الإنترنت، وذلك يتم من خلال الإنماء للاستثمار.

وبعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة خدمة تداول الإنماء التي تظهر لها أعلى الصفحة.

ومن ثم يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل دخول جديد.

وبعد ذلك سيظهر أمامه مربع يتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تتعلق بتلك الخدمة، فيجب أن يقوم بالطلاع عليها جيدًا، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الموافقة على سياسة الشروط.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، والتي تتمثل في إدخاله لرقم الهوية الوطنية الخاص به ورقم حسابه ببنك الإنماء، وذلك بالإضافة إلى تسجيله لرقم جواله.

وبعد دقائق سيظهر له رسالة نصية عبر هاتفه، حيث تحتوي تلك الرسالة على كود التفعيل المخصص للتسجيل في الإنماء للاستثمار.

ويقوم بعد ذلك بإدخال ذلك الكود داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

وبعد أن يقوم بربط الحساب الخاص بالمحفظة الاستثمارية ببنك الاستثمار، فسيظهر لديه رسالة بأن عملية التسجيل في الإنماء للاستثمار قد تمت بالفعل.

شروط بنك الإنماء للاستثمار

حدد البنك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم يريد التسجيل بصورة صحيحة داخل هذا البنك، وإليكم هذه الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم هوية وطنية غير منتهية.

وفي حال إن كان غير مواطن سعودي، فيجب أن يكون لديه إقامة سارية.

كما يجب أن يكون لدى المتقدم حساب ساري داخل بنك الإنماء، وذلك بهدف شراء الأسهم من خلاله.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم القدر الكافي من المعلومات التي تخص إجابة سؤال كيف اسجل في الانماء للاستثمار، ووجدنا أن تلك الإجابة مقترنة بصورة كبيرة بالشروط الخاصة بالتسجيل داخل بنك الانماء، والتي قمنا بذكرها بالتفصيل داخل هذا المقال.