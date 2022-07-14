نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين الشهر الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد، تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ من المال خاص بجميع الهيئات الحكومية للمواطنين المتقاعدين، وتقوم بتقديم هذا المبلغ حتى تساعد المواطنين في ضمان مستوى المعيشة الجيد وأيضاً القدرة على العيش وسط حالة الغلاء، وتحرص دائماً المملكة العربية السعودية على نزول الراتب بشكل عام في موعد محدد حتى لا ينتظر المواطنين كثيراً.

موعد صرف راتب التقاعد

يبحث الكثير من الأشخاص المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد لكي يتمكنوا من الحصول على الراتب في الوقت المحدد له، والتفاصيل هي:

تم توحيد يوم 25 من كل شهر في التقويم الميلادي لصرف راتب التقاعد، وهذا الموعد إذا لم تكن هناك عطلة رسمية في المملكة.

وإذا كان يوم 25 عطلة يتم صرف الراتب قبله بيوم أو بعده بيوم.

موعد نزول رواتب المتقاعدين العسكريين لشهر يونيو

راتب المعاش التقاعدي هو راتب يتم استقطاعه من المواطن أثناء فترة عمله وهو في الوظيفة، لذلك هو حق أصيل للمواطن المتقاعد ولا يمكن تأخيره أو عدم صرف الراتب في الموعد المحدد به في أي حال من الأحوال لأن ذلك يعتبر خلاف للقانون داخل المملكة العربية السعودية.

وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإصدار قرار لصرف راتب التقاعد المدني والتقاعد العسكري في يوم الأحد المقبل وذلك بتاريخ 1443/11/27 هجرياً الموافق في التقويم الميلادي يوم 2022/6/26 ويجب على المواطنين المستفيدين لراتب التقاعد الانتظار حتى إيداع مبلغ خاص بهم في هذا الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة شروط للتقاعد المبكر بعد تعديلات جديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، لذلك قامت المؤسسة العامة للتأمين بتغيير بعض بنود نظام عمل المتقاعدين لتلبيتها فلنطلعكم على شروط التقاعد المبكر وتفاصيل ايقاف التقاعد تابعونا.

بعد القيام المملكة العربية السعودية بتحويل أغلب المصالح الحكومية بشكل إلكتروني، أصبحت عملية الاستعلام عن راتب التقاعد أسرع وأسهل وخطوات الاستعلام عن الراتب كالآتي: