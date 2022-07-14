نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الصف الأول ورابط التقديم في نظام نور 1444-2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الأول الابتدائي، عملية التسجيل في الأول الابتدائي صارت عملية إلكترونية بشكل كبير إذ أن التقديم صار من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية منصة نور، ويتم تقديم التلاميذ في الصف الأول حسب ضوابط وشروط وقواعد وضعتها وزارة التعليم السعودية لقبول هؤلاء الطلاب وللتعرف على آلية تسجيل الطلاب في نظام نور الصف الأول الابتدائي تابعوا معنا.
آلية تسجيل الأول الابتدائي في المملكة
قامت الوزارة بتوضيح مواعيد التقديم والتسجيل الإلكترونية للطلاب حسب المدرسة الراغب التقديم بها سواء كانت مدارس حفظ القرآن أو المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية فلكل مدرسة موعد التقديم الخاص بها، وبدء منذ فترة تسجيل طلاب المدارس الحكومية ويظل من شهر شوال إلى 17 ربيع الأول ولكن تظل آلية التقديم واحدة وهي خلال نظام نور بعد التأكد من توفير ضوابط التسجيل في المدرسة أولًا.
مواعيد تسجيل الأول الابتدائي 1444-2022
قسمت مواعيد المدارس السعودية لقبول تلاميذ الصف الأول الابتدائي وفق ما يلي وحسب الفئة العمرية المحددة لكل مدرسة على ألا ينقص عمره عن ست سنوات بفارق 90 يومًا أو 180 يومًا حسب قواعد المدرسة وهو ما يتضح في الصورة الآتية:
مع العلم أن السن من أهم شروط تسجيل الأول الابتدائي بالإضافة إلى ما يثبت أن للطالب القدرة على التعلم واكتساب مهارات التعلم والتنمية.
طريقة تقديم الصف الأول بنظام نور
بعد توفير شروط تسجيل الأول الابتدائي في منصة نور يتم تنفيذ خطوات التسجيل الآتية:
- من موقع منصة نور المباشر.
- تسجيل ولي الأمر بحسابه الشخصي في المنصة كولي أمر ومنها للانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الأبناء.
- اختيار أمر تسجيل جديد للطالب وإضافة هويته أو رقم إقامته الشخصي.
- ومنها لتوضيح عمل ولي الأمر والعلاقة بينه والطالب وأي بيانات أخرى هامة ضرورية للتسجيل.
- يجب على ولي الأمر أن يضع البيانات المحددة لاختيار المدرسة المرغوب تسجيل الطالب بها وإضافة المستندات المرادة من الموقع وفي النهاية تأكيد الطلب.
- عند الانتهاء من الخطوات السابقة يتم وبنجاح تسجيل الطالب في نظام نور لمراجعة البيانات الخاصة به لقبوله في إحدى المدارس المقدم عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد التسجيل في الصف الأول ورابط التقديم في نظام نور 1444-2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.