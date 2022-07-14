نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الصف الأول ورابط التقديم في نظام نور 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الأول الابتدائي، عملية التسجيل في الأول الابتدائي صارت عملية إلكترونية بشكل كبير إذ أن التقديم صار من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية منصة نور، ويتم تقديم التلاميذ في الصف الأول حسب ضوابط وشروط وقواعد وضعتها وزارة التعليم السعودية لقبول هؤلاء الطلاب وللتعرف على آلية تسجيل الطلاب في نظام نور الصف الأول الابتدائي تابعوا معنا.

آلية تسجيل الأول الابتدائي في المملكة

قامت الوزارة بتوضيح مواعيد التقديم والتسجيل الإلكترونية للطلاب حسب المدرسة الراغب التقديم بها سواء كانت مدارس حفظ القرآن أو المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية فلكل مدرسة موعد التقديم الخاص بها، وبدء منذ فترة تسجيل طلاب المدارس الحكومية ويظل من شهر شوال إلى 17 ربيع الأول ولكن تظل آلية التقديم واحدة وهي خلال نظام نور بعد التأكد من توفير ضوابط التسجيل في المدرسة أولًا.

مواعيد تسجيل الأول الابتدائي 1444-2022

قسمت مواعيد المدارس السعودية لقبول تلاميذ الصف الأول الابتدائي وفق ما يلي وحسب الفئة العمرية المحددة لكل مدرسة على ألا ينقص عمره عن ست سنوات بفارق 90 يومًا أو 180 يومًا حسب قواعد المدرسة وهو ما يتضح في الصورة الآتية:



مع العلم أن السن من أهم شروط تسجيل الأول الابتدائي بالإضافة إلى ما يثبت أن للطالب القدرة على التعلم واكتساب مهارات التعلم والتنمية.

طريقة تقديم الصف الأول بنظام نور

بعد توفير شروط تسجيل الأول الابتدائي في منصة نور يتم تنفيذ خطوات التسجيل الآتية: