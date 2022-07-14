نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط مشترياتك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة في المقال التالي

قسط مشترياتك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء الشرائية داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة تسهيل اكسترا للتمويل في المملكة ، حيث تتيح الشركة للعملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة. برنامج تمويل المشتريات من شركة تسهيل اكسترا في المملكة شركة تسهيل للتمويل أحد أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر شركة تسهيل اكسترا للتمويل حلول تمويلية تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء.

برنامج تقسيط المشتريات من شركة تسهيل اكسترا أحد أهم تلك البرامج التي توفرها الشركة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

هذا البرنامج مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

برنامج تقسيط المشتريات من شركة تسهيل اكسترا للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب هذا المنتج أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.

توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على الطلب.

فترات سداد مبلغ برنامج تقسيط المشتريات من شركة تسهيل اكسترا يمكن أن تصل حتي 36 شهر.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة تسهيل اكسترا بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. أهم المستندات المطلوبة للاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل اكسترا إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين يلزم تقديم الهوية الوطنية.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يلزم تقديم الإقامة .

يلزم لاستكمال طلب تمويل المشتريات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل اكسترا للتمويل تقديم إثبات دخل عن طريق التأمينات الإجتماعية أو تقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.

إرفاق طلب التمويل بالعنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

التحقق من رقم الجوال الخاص بطالب التمويل وذلك من خلال خدمة أرقام. عمر شويل - جدة قسط مشترياتك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قسط مشترياتك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.