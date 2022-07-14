نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاتصال بوكالة الأحوال المدنية بعد التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم العناية بالمستفيدين، أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة رقم خاص للمواطنين والمقيمين بالمملكة لسهولة التواصل مع الأحوال المدنية بالوزارة من أجل الاستفسار عن الخدمات والمعلومات المرغوبة وبكل سهولة حيث سهلت من جعل ذلك الرقم مجاني أيضًا، وقد حددت الوكالة موعد بداية ونهاية استقبال المكالمات وايام العمل وكذلك أيام الراحة وذلك في سبيل توفير أفضل وأرقى خدمة للمواطنين الباحثين عن الإجابات وهي خطوة إيجابية في سبيل التطور التكنولوجي لا سيما في مراكز الاتصال المخصصة للعناية بالعملاء إليكم المزيد من المعلومات في سطورنا القادمة.

رقم الاتصال بوكالة الأحوال المدنية بعد التجديد

أشارت الوكالة إلى أن الرقم السابق لها كان عبارة عن أرقام كثيرة ولا يسهل حفظه، وقد تم تخصيص رقم جديد للعناية بالعملاء مكون من أربعة أرقام وهو 1916 يتميز بسهولة حفظه ومجانية الخدمة المقدمة، ويمكن لأي شخص بداخل المملكة الاتصال على الرقم بدايةً من يوم الأحد وهو أول أيام أسبوع العمل بالسعودية إلى يوم الخميس فقط ويبدأ استقبال المكالمات في تلك الأيام لمدة اثنا عشر ساعة بداية من الثامنة في الصباح إلى الثامنة في المساء.

فيما قد ذكر وكيل الإدارة بوزارة الداخلية كل الخطوات والآلية المتبعة المقدمة للعملاء في خدمة العناية بالعملاء بالأحوال المدنية، وأشاد بجهود الإدارة في الاستفادة بالإمكانيات التقنية والحديثة في الفترة الحالية من أجل تقديم خدمة راقية ومتقدمة للعميل ويتضح ذلك من خلال الخدمة التي يحصل عليها العملاء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين عند الاتصال على رقم الأحوال المدنية للعناية بالمستفيدين.

آلية جديدة لتجديد بطاقة الهوية من أبشر

وفي إطار متصل قامت الأحوال المدنية على حسابها الشخصي بالمنصة الزرقاء تويتر بالإعلان عن خدمة جديدة عما قريب وهي إمكانية تجديد بطاقة الهوية الشخصية بخطوات ومتطلبات أقل مثل عدم الحاجة إلى ملئ نموذج الطلب أو تقديم صورة المستعلم الشخصية سواء كان في حالة تجديد البطاقة أو إصدار أخرى بدل فاقد وعما قريب ستتيح الإدارة خدمة تجديد البطاقة من أبشر بسهولة لكافة المستفيدين للتسهيل عليهم من الخطوات الأخرى التي تتم من خلال مكاتب الأحوال المدنية.