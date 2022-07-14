رابط تحديث البيانات في تطبيق مرسول للاستفادة من خدمات مرسول

تحديث البيانات في مرسول، نظرًا لأهمية تطبيق مرسول بالمملكة وكونه أهم تطبيقات توصيل الطرود بالمنطقة فإنه بعد تحديث البرنامج الرابط الخاص به اتجه العديد من الأفراد بالمملكة إلى البحث عن رابط تحديث البيانات في مرسول من أجل تحديث البيانات الخاصة بهم في التطبيق ليتم استكمال استخدام البرنامج والاستفادة من الخدمات بدون أي عطل أو مشكلات، تابعوا معنا لمعرفة كيفية تحديث البيانات في مرسول لكافة المستخدمين.

تطبيق مرسول لتوصيل الطرود

امتلك تطبيق مرسول لشهرة كبيرة في السعودية في فترة قصيرة من خلال خدماته المميزة المقدمة لعملائه لا سيما سرعة توصيل الطرود والطلبات المختلفة ووصلت شهرته للعديد من دول الخليج العربي وليس في المملكة فقط، وقد تمكن من أن يجمع العديد من التقييمات المرتفعة من قبل مستخدميه والذين يرشحون البرنامج لغيرهم من الأشخاص لتجربة مختلفة ومميزة في استقبال الطرود حيث وصل عدد مستخدمي مرسول لأكثر من ستة مليون شخص في العديد من الأماكن المختلفة.

طريقة تحديث البيانات في مرسول

لتوضيح خطوات تجديد البيانات الشخصية في مرسول تابعوا النقاط القادمة:

النقر على رابط تطبيق مرسول. يظهر التبويب الخاص بتحديث بيانات المستخدم يتم النقر على التبويب إذا كان هناك حاجة لذلك فسيتم تفعيل الزر. يتم التحديث بكتابة رقم الجوال من جديد مضاف له مفتاح الدولة. وبعدها الانتقال لمربع رمز التحقق لنقله كما هو ومن ثم زر التحقق. عندما تظهر الصفحة الخاصة ببيانات الشخص في التطبيق يضاف رقم الهوية للمستخدم مع توضيح الجنسية وتاريخ الميلاد واستكمال كافة المعلومات الأخرى المتبقية. تراجع البيانات المضافة للمرة الأخيرة قبل الضغط على إرسال.

خطوات إنشاء حساب في مرسول لتوصيل الطرود

لكي يتمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات المطروحة من تطبيق مرسول تتبع الخطوات الآتية: