حقيقة تحديث بيانات المستفيدين كل عامين في حساب المواطن

تحديث البيانات كل عامين، يتلقى برنامج حساب المواطن -الذي يعتبر من أهم برامج الدعم بالمملكة لعدد كبير من الأشخاص- العديد من الأسئلة والاستفسارات المختلفة من المستفيدين على حساب البرنامج الرسمي الذي يرغبون في معرفة الرد على الاستفسارات الخاصة بهم ويتفاعل البرنامج بصورة مستمرة مع المستفيدين لإعلامهم بالردود والإجابات الصحيحة وقد تفاعل مؤخرًا مع أحد التساؤلات الموجهة للبرنامج وهي حقيقة تحديث البيانات في حساب المواطن كل عامين نعرفكم على الإجابة الحقيقية فيما يلي.

هل ضروري تحديث بيانات المستفيدين كل عامين في حساب المواطن؟

أعلن حساب المواطن منذ عام 2020 عن وقف التسجيل به لأي شخص جديد وقد تم الاكتفاء بالأفراد المستفيدين الحاليين في البرنامج لهذا يتم تطبيق مجموعة من الشروط الجديدة من فترة لأخرى على الأفراد المستفيدين الحاليين من حساب المواطن، ومن ضمن بعض الضوابط التي اعتقدها عدد من مستفيدي البرنامج أن تحديث البيانات كل عامين إجباري لهذا أجاب برنامج حساب المواطن مباشرةً ردًا فاصلًا على تلك المعلومات وتم نفيها إذ أن تحديث البيانات لا يتم فقط سوى في حالة حدوث أي تغيير أو تحديث في بيانات الفرد وهنا ضروري أن تضاف تلك المعلومات الجديدة أو يتم وقف دعم الشخص من حساب المواطن.

ضوابط التسجيل في حساب المواطن

انطلق برنامج المساعدات حساب المواطن في عام 2017 وتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة في عام 2020 الماضي وقد تمكن في خلال تلك السنوات القليلة أن يكتسب عدد كبير من المستفيدين يقدر بالملايين من الأشخاص السعوديين الذين يستفيدون بصورة كبيرة ومباشرة من دعم حساب المواطن، وذكر البرنامج أن هناك ضوابط معينة لقبول الأفراد في البرنامج في الفترة الماضية تمثلت في تحديد قيمة الحد الأقصى الاستحقاق لمستفيدي حساب المواطن وكذلك تعليق تسجيل الطلبات الجديدة في البرنامج.

ولكن من ناحية أخرى نوه البرنامج أن الفئة الوحيدة المسموح لها بالتقديم في حساب المواطن على الرغم من غلق باب التسجيل هم التابعين للمستفيدين الحاليين إذ يتم إضافتهم على نفس الحساب الشخصي للمستفيد في البرنامج للاستفادة من الدعم الشهري المقدم في العاشر من كل شهر.