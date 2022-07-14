نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أسورة مصروف الذكية وطريقة شحن أسورة مصروف الذكية لأولياء الأمور والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسورة مصروف الذكية، في إطار السعي بالتقدم بالتقنيات التعليمية منذ فترة قليلة أشارت شركة تطوير تقنيات التعليم عن خدمة أو منتج جديد لأولياء الأمور ليسهل عليهم من التحكم في مصروفات أبنائهم اليومية ولا سيما مشتريات المقصف المدرسي وذلك بما لا يزيد عن خمسة وعشرين ريال سعودي فقط، حيث تعرف تلك الخدمة باسم مصروف عبارة عن أسورة ذكية من الشركة يرتديها الطالب ليبدأ ولي الأمر التحكم في المعاملات اليومية له مما سيسهل كثيرًا على أولياء الأمور في معرفة علام يصرف الأبناء الأموال لا سيما المسرفين منهم.

تفاصيل منتج مصروف من شركة تقنيات التعليم

أوضحت الشركة بعض المعلومات البسيطة عن أسورة مصروف الذكية وأنها ستكون متاحة للمرة الأولى في الجناح المخصص للشركة في مؤتمر التعليم الدولي في الرياض لهذا العام، وذكرت أنها سهلة الاستخدام ومناسبة لكافة الأعمار والمراحل التعليمية حيث يتم ارتدائها ليبدأ ولي الأمر بمعرفة كافة تفاصيل المصروف اليومي للطالب وذلك على مدار اليوم وإمكانية التحكم بها بسهولة.

مع العلم أن هناك بعض الإعدادات في أسورة مصروف كأنها تسهل على ولي الأمر أن يحدد قيمة المصروف المسموح للطالب في اليوم الواحد كأن يكون قيمة المصروف عشرة ريالات على سبيل المثال باليوم الواحد أو يمكن لولي الأمر أن يقوم بوضع المصروف مرة واحدة للعام الدراسي وسحب قيمة معينة منه كل يوم، وعند التعامل في المقاصف يتم استخدام الهاتف في إجراء تلك العملية وفي أقل من ثوان وتكون منتهية.

طريقة شحن أسورة مصروف الذكية

وذكر مدير مجموعة المنتجات بالشركة أن ولي الأمر يمكنه بسهولة أن يقوم بشحن الأسورة بالمال من خلال إما التطبيق الإلكتروني التابع للأسورة أو بواسطة الماستر كارد أو الفيزا، ومن أهم مزايا أسورة مصروف الذكية الجديدة أنها تمتلك المعلومات -التي تضاف من قبل ولي الأمر- عن الحساسية التي يعاني منها الطالب تجاه أنواع معينة من الأطعمة لكي تقوم الأسورة بمنع الدفع عند شراء مثل تلك المواد الغذائية لحماية الطفل وذلك فقط في نطاق المقاصف المدرسية لا أكثر من ذلك.