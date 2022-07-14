نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الخلطة السحرية لمطاعم البيك “الأصلية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر الخلطة السحرية لمطاعم البيك هي قصة نجاح بدأها رجل واستكملها أبناؤه؛ حيث بدأت فكرة إنشاء مطعم البيك في المملكة العربية السعودية على يد رجل يُدعى “شكور أبو غزالة” فلسطيني الهوية تواجد في المملكة العربية السعودية في الفترة التي بدأت في التنمية العمرانية وافتتاح الكثير من المشاريع التي تأتي بالربح للدولة وإليكم في مقالنا التالي قصة نجاح سلسلة مطاعم البيك وسر الخلطة السحرية لهذه المطاعم.

سر الخلطة السحرية لمطاعم البيك

أثناء تواجد أبو غزالة في السعودية لاحظ اتجاه عدد كبير من الأشخاص إلى تناول الوجبات الجاهزة من المطاعم وبدأت العلامات التجارية تنتشر مثل كنتاكي، ولذلك قرر إنشاء علامة تجارية أيضاً لتقديم المأكولات الجاهزة وكانت هذه بداية انشاء مطاعم البيك.

وقد بدأ أبو غزالة في عمل دراسة بخصوص تأسيس مشروع وجبات سريعة في المملكة لتقديم البروست وهي وجبات قطع الدجاج المضاف إليها التوابل، على غرار سلسة مطاعم كنتاكي ودرس الأمر جيداً، وقرر أن يبدأ المشروع بشراء حق امتياز تجاري من الخارج.

ومع ذلك لم تنجح فكرته ولم يرحب العملاء بهذا النوع من الأكلات وبائت هذه الفكرة بالفشل في المرة الأولى ومن هنا قرر التفكير في وجبات أخرى.

لكن اكتمل الأمر بوفاة مؤسس العلامة التجارية شكور أبو غزالة ومن هنا تم سحب العلامة التجارية من السعودية.

بعد وفاة أبو غزالة ترك لولديه كم هائل من الديون ورسالة توضح لهم إما أن يقوموا بسداد هذه الديون أو يتم الحجز على جميع الممتلكات الخاصة بهم.

هنا قرر ابنيه رامي وإحسان أن يصفيا جميع أعمال والدهما، والتوجه بشكل كامل للعمل في مجال طهي المطاعم، وتكثيف الجهود لتسديد الديون وشق طريقهما إلى المستقبل، فبدأت “خلطة البيك” في الظهور.

شهرة مطاعم البيك في السعودية

نجحت خلطة البيك في هذه المرة في لفت إعجاب جميع الأشخاص الذين جربوها واشتهرت سلسلة مطاعم البيك منذ ذلك الحين.

في عام 2000 تم افتتاح مصنع “أقوات” التابع للبيك، وهو المصنع الذي يوفر الوجبات والخلطات السريعة لمطاعم البيك، وهذا الأمر ساعد في زيادة شهرة البيك بشكل أكبر في السعودية والخليج، وزاد من عدد فروعه لتتحول سلسلة مطاعم البيك إلى واحدة من أشهر المطاعم في الخليج.