كيفية التسجيل في كلية الملك فهد للبترول والمعادن وأهم الشروط المطلوبة الواجب توافرها في المتقدمين

كلية الملك فهد للبترول، إحدى الكليات الرئيسية التي تهدف حاليًا إلى الحصول على درجة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، هناك العديد من الفوائد للطلاب الذين يدرسون هناك، مثل العمل في إحدى الجامعات في قسم البترول والمعادن بالمملكة، ستتعرف على روابط للتسجيل والتقدم للكلية، والشروط التي تحتاجها للتقدم لطلاب المدارس الثانوية، وأهم خطوات التقديم مبكرًا أو بشكل منتظم، ويتم من خلال قبول وتسجيل عميد جامعة الملك فهد للإلكترونيات البترولية وفق بعض المتطلبات المطبقة أدناه.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد للبترول

التقديم على جامعة الملك فهد للبترول من خلال موقع الجامعة الإلكتروني وللحصول على برامج البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط الآن وفي العام السابق لمختلف التخصصات التي أعلنت عنها الجامعة، وانتقل إلى موقع الجامعة وحدد مكتب التسجيل والقبول العميد، وثم حدد إرسال طلب جديد، وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في الموقع، يمكنك التقديم باتباع الخطوات أدناه:

الدخول إلى موقع كلية الملك فهد للبترول والمعادن.

الدخول إلى مكتب القبول.

حدد طالبًا جديدًا من القائمة.

تابع التسجيل لطالب جديد وأدخل التفاصيل الخاصة بك، بما في ذلك رقم التعريف الخاص بك.

يتم عرض رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتخصص.

يرجى ملء استمارة التقديم للقبول في الجامعة.

يرجى تنزيل المستندات المطلوبة وتقديم نموذج الطلب.

سوف تتلقى إشعارًا بالمرور.

شروط التقديم لكلية الملك فهد

يخضع طلب القبول في كلية الملك فهد للبترول لمجموعة من الشروط المتوافقة مع خريجي الثانوية العامة، بما في ذلك القبول المنتظم وهي تتمثل في الاتي:-