نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف عسكرية| موعد وشروط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال عبر رابط jops.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وشروط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي من أهم الموضوعات التي يتم البحث عليها اليوم، على محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل الرجال الحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، للعمل في القوات الخاصة للأمن البيئي في المدن والمحافظات السعودية، والتمتع بمميزات العمل في المؤسسة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من رواتب مجزية وتأمين صحي في أرقى المستشفيات في المملكة، وفق ضوابط وشروط محددة يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في التسجيل عبر رابط أبشر توظيف

كانت القوات الخاصة للأمن البيئي، قد أعلنت عن طريق الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف على رتب ” رقيب، وكيل رقيب، عريف” للعمل في عدة مدن بالمملكة، وحددت شروط القبول الجديدة والتي يشترط توافرها وكذالك حددت الإدارة العامة موعد بداية التسجيل والانتهاء من التسجيل.

وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي على الراغبين في التقديم ضرورة تحري أقصى درجات الدقة في كل معلومة يتم تسجيلها، وأن البيانات المسجلة في طلب القبول هي تقع على مسئولية صاحبها، وأنها في حالة اختلافها عن البيانات مع الجهات ذات الشأن، فسوف يتم أستبعاد صاحب الطلب إضافة إلي مسائلته عن البيانات الغير صحيحة التي سجلها.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي 1444/1443

الدخول على موقع أبشر توظيف jops.sa .

. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة للدخول.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال.

كتابة أستمارة التقديم الإلكترونية بدقة ومراجعة البيانات المسجلة.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد قارئتها جيداً.

النقر على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي.

وظائف الأمن البيئي للرجال

الشروط العامة للتسجيل في الأمن البيئي

يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يجب الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

أن يتمتع المتقدم بصفة حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في السابق في ألأي قضايا.

لا يكون سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية وتم فصله منها لأي سبب من الأسباب.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترك أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف.

تناسب وتناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطلبية المعتمدة من قبل اللجنة الطبية.

لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهام عملة.

شرط تطابق البيانات المسجلة في طلب الوظيفة مع البيانات الخاصة بالجهات المعنية ذات الشأن.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي

الأوراق المطلوبة في التقديم

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية المفعول. صورة من المؤهل الدراسي وفي حالة أن كان من خارج المملكة يجب معادلته من وزارة التعليم. عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مكشوفة الرأس للمتقدم.

موعد التقديم

يبدأ التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر توظيف بداية، من يوم السبت 2022/07/16 الموافق 1443/12/17 هجري، ويستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس 2022/07/21 الموافق 1443/12/22 هجري.

نبذة مختصرة عن القوات الخاصة للأمن البيئي

القوات الخاصة للأمن البيئي هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تعمل على ضبط المخالفات البيئية وحماية الحياة الفطرية والغابات والمحميات الطبيعية، يقع المركز الرئيسي لها في العاصمة الرياض، تأسست عام 2018 ويتولى مسئوليتها الوزير / عبد العزيز بن سعود بن نايف.