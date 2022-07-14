نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن البيئي تقديم 1443 رجال القوات الخاصة للأمن البيئي وظائف أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم عبر موقع ثقفني رابط الأمن البيئي تقديم 1443، فقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب التسجيل في الأمن البيئي رجال على الرتب العسكرية التالية (رقيب – وكيل رقيب -عريف)، وقد وضعت القوات الخاصة الشروط المطلوبة في الإعلان الخاص بذلك، لذلك يجب على من يسعى للتسجيل قراءة الشروط أولاً قبل الشروع في التسجيل، مع ضرورة تحري الدقة في ملئ البيانات ورفع جميع المستندات الداعمة والمؤكدة لتوافر شروط الوظيفة به، كما أن التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي يكون بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

الأمن البيئي تقديم 1443

التقديم في الأمن البيئي يتطلب أن يكون لديك حساب مفعل باسمك على منصة أبشر توظيف ثم القيام بالخطوات التالية:-

الدخول مباشرةً على موقع منصة أبشر للتوظيف من متصفح الانترنت جوجل.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

ملئ جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

بعد تعبئة البيانات والتأكد من صحتها قم بالنقر على زر “إرسال”.

رابط تقديم الأمن البيئي 1443 رجال

هناك بعض النصائح الواجب معرفتها قبل الشروع في التسجيل. أولاً يجب على المتقدم قراءة شروط التسجيل جيداً قبل البدء في التقديم في الأمن البيئي 1443 رجال. مع ضرورة تحري الدقة أثناء إدخال البيانات حيث أنه من يثبت عدم صحة بيانات الطلب الخاصة به سيتم استبعاده من التقديم. التسجيل في الموعد المحدد لا قبل ولا بعد. رفع جميع المستندات المطلوبة وتكون سارية المفعول. الاحتفاظ وطباعة صورة من طلب التسجيل والاحتفاظ برقم التسجيل.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون متزوج من غير سعودية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. أن يجتاز الاختبارات وإجراءات القبول الموضوعة. توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المعلن عنها. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تم فصله وطرده من أي كلية أو معهد أو مركز عسكري. ألا يكون موظف في أي جهة حكومية.

التخصصات المطلوبة في الأمن البيئي

متى يفتح التقديم في الأمن البيئي

من المقرر أن يتم فتح التسجيل في الأمن البيئي يوم السبت القادم 17\12\1443 الموافق 16\07\2022. وينتهي التقديم يوم الخميس 22\12\1443 الموافق 21\07\2022.