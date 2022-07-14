نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر موعد للتسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa بعد إعادة فتحه بأمر ملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل كافة الأشخاص حول المملكة من الراغبين في التسجيل عبر حساب المواطن وعقب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل بدأ البحث عن اخر موعد للتسجيل في حساب المواطن لكي يتعرفون على ذلك الأمر ويبادر الأشخاص للتقديم للحصول على الدفعة القادمة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

اخر موعد للتسجيل في حساب المواطن

بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال كافة الطلبات الخاصة بالراغبين في التسجيل للحصول على الدعم وأكد على أن انتهاءه سيكون بتاريخ 16 يوليو الجاري، وأشار أن جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقديم قبل 16 يوليو سوف يتم دراسة أهليتهم وسوف يكونوا مستحقين لدفعة أغسطس القادم وسوف يتم الحصول على الدعم من قبل البرنامج.

تسجيل جديد حساب المواطن 2022

يُمكنك التسجيل في حساب المواطن السعودي عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa.

اختر تسجيل جديد ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أطلع على كافة الأحكام والشروط ووافق عليها ثم أنقر على تسجيل.

سوف تصلك رسالة عبر جوالك بها كلمة المرور ثم قم بإدخالها.

سوف تنتقل بعد ذلك لصفحة تفيد نجاح عملية التسجيل.

كيف اعرف اني انقبلت في حساب المواطن

يُمكنك التعرف على أنك تم قبولك أم لا عن طريق الآتي:

الذهاب مباشرةً إلى رابط موقع حساب المواطن.

اختر دراسة الأهلية وسيعرض لك نتائج الأهلية.

سوف يعرض لك حالة المستفيد سواء كان مستحق أو غير مستحق.

كيفية إضافة مولود في حساب المواطن

يُمكنك إضافة المولود في حساب المواطن عن طريق التالي:

انتقل مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

سجل دخول وأكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

أضغط على خانة بيانات التابعين ثم أنقر على إضافة تابع.

أكتب البيانات الخاصة بالمولود ثم أنقر على حفظ.

طرق التواصل مع حساب المواطن

لكي تتمكن من التواصل مع دعم حساب المواطن يُمكنك ذلك عبر الرقم الموحد وهو 19912 أو التواصل عبر خدمة صوتك مسموع أو من خلال خدمة المستفيدين من الساعة الواحدة مساءً وحتى العاشرة مساءً.