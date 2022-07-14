شروط زواج سعودية في مكان خارج المملكة وخطوات التقديم على الزواج

شروط زواج سعودية في مكان خارج المملكة الذى تم إعادة صياغة كافة الضوابط التي كانت تخص زواج السعوديات والسعوديين من أشخاص آخرين خارج المملكة، فهذا الأمر يمثل خطر كبير على البلاد في حالة استغلاله من الغير على المملكة فهناك الكثير من المواطنين الذين يأتون للسعودية، للزيارة أو الإقامة والبعض منهم قد يتزوج من سيدة سعودية ويأخذها معه لبلده، وبالتالي وضعت المملكة مجموعة من الشروط التي لابد من الالتزام بها لقد سمحت المملكة العربية السعودية بزواج السعوديات من الأجانب بمختلف جنسايتهم حتى وإن كان الرجل غير مقيم بالمملكة، حيث عملت إمارة الرياض على توفير العديد من التسهيلات من أجل إتمام الإجراءات للسعوديات الراغبات في الزواج من مقيمين أجانب.

كما تم توضيح شرط إكمال الفتاة دراستها عقب الزواج والذي كان قبل خمسون عاما مرفوض بشكل كبير، والذي تم رفضه بقرار حكومي في السابق ولكنه متاح الآن ويعد شرطًا من شروط الزواج، عقب موافقة والدة العروس على طلب الزواج يأتي والد العريس ليطلبها بشكل رسمي من والدها، عند الاتفاق على الزواج يقوم أهل العريس بدفع المهر لأهل العروس والذي يكون قبل موعد الزفاف بأيام وذلك ليتم تجهيز العروس بما تحتاجه للعرس، لذلك قد وضحت وزارة الداخلية بعض الضوابط التى تحافظ على حقوق زواج السعودية أي كان الزواج من الغير او فى مكان خارج المملكة.

شروط زواج سعودية في مكان خارج المملكة

توفير المسكن المناسب للفتاة. ألا يكون المتقدم للزواج طالبا أو مرافق. أن يكون مهر الزوجة حوالي ثلاثة آلاف ريال أو ما يعادل المبلغ من الدولارات أو العملات الأخرى. لا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 وألا يقل عمر الفتاة عن 21 وذلك في حالة عدم وجود أي صلة قرابة بين الطرفين. من كانت مطلقة أو زوجها متوفى أو بها عاهة، أو مرض ثابت بتقرير طبي من مستشفى حكومي، فيستثنى من الحد الأدنى للعمر.

وخطوات التقديم على الزواج

الدخول الى موقع وزارة الداخلية. تسجيل كمستخدم في البوابة الإلكترونية. املأ نموذج طلب زواج السعودي بغير سعودية مقيمة خارج المملكة. إرسال الطلب ويسلم الطلب بقسم الزواجات للتأكد من اكتمال الشروط. بعد التأكد من كامل الشروط والبيانات يتم تحويل الطلب لموظف الاتصالات الإدارية. يتم توريد الطلب بالأنظمة الداخلية. يتم إشعار صاحب الطلب برسالة نصية ويتم اكتمال الإجراءات داخلياً.

كما أن هناك العديد من الطلبات التي تم رفضها بسبب زواج السعوديات من الأجانب وذلك بسبب طبيعة أي مهنة معينة، مثل السعوديات اللاتي يعملن موظفات في مجال الدفاع والطيران أو وظيفة في وزارة الداخلية، المستشفيات العسكرية، أو الحرس أو مستشفيات الحرس الوطني.