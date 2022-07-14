برنامج دعم حساب المواطن يوضح الفئات المتقدمة لدخول دورة أهلية أغسطس 2022

برنامج دعم حساب المواطن برنامج تم وضعه من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية والذي يهدف إلي لتخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط و لضمان حياة أفضل للمواطنين في المملكة، ويتم توفي الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد المصرفي للمستوفون الشروط الأهلية والاستحقاق.

برنامج دعم حساب المواطن

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التسجيل في حساب المواطن بعد القرار الذي أصدره سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بصرف 8 مليار ريال سعودي للمستفيدين من البرنامج وأوضح مدير عام التواصل الاجتماعي للبرنامج عبد الله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال، وقد كشف البرنامج عن المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس القادم، حيث أوضح البرنامج عبر الحساب الرسمي الخاص به علي تويتر بالرد علي احد أسئلة المستفيدين على سؤال من مستفيد قال فيه: “أنه سجل ثم أعاد تقديم الطلب، فهل ستتم دراسة أهليته في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة وكانت الإجابة علي المستفيد كالتالي:” المستفيد إذا قدم طلب الأهلية قبل 16 يوليو الجاري، فسيتم دراسة أهليته واستحقاقه لدفعة شهر أغسطس المقبل.

الشروط الأهلية للاستفادة من الدعم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم الحساب مواطن للاعتراض علي الدعم أو الشكوي، وللاستفادة من الدعم فيجب أن تتوافر بعض الشروط والمعايير في المتقدمين للحصول علي الدعم وهي كالتالي: