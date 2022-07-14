نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “on” رابط تقديم الأمن البيئي 1444 “رجال” رقيب/ وكيل رقيب/ عريف شروط تسجيل للأمن البيئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن البيئي 1444 للرجال من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل العديد من الرجال الحالمين بوظيفة عسكرية تحقق لهم الاستفزاز المادي، بعد أن أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن توافر وظائف في القوات الخاصة للأمن البيئي على رتب ” رقيب/ وكيل رقيب/ عريف”، وحددت الإدارة الشروط العامة للوظائف وموعد التسجيل وطريقة التسجيل عبر رابط أبشر توظيف، وهو ما سنقدمه لقراءنا عبر موقعكم ثقفني في السطور التالية.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي في موسم الحج

استقبلناهم بحفاوة وخدمناهم بسعادة .. حج مبرور وسعي مشكور.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/jkVWov6MaK — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) استقبلناهم بحفاوة وخدمناهم بسعادة .. حج مبرور وسعي مشكور.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/jkVWov6MaK — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 13, 2022

رابط تقديم الأمن البيئي

الدخول على رابط أبشر توظيف jops.sa. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن على الموقع في حالة عدم وجود وظائف كرر الدخول. تحديد وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال. قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً ثم النقر على مربع الموافقة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في أستمارة التقديم. الضغط على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي للوظائف.

جدول بالتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف

موعد تقديم وظائف الأمن البيئي

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي فأن التسجيل يبدأ من يوم السبت القادم 2022/07/16 الموافق 14 ذي القعدة 1443 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2022/07/21 الموافق 1443/12/22 القادم.

تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي

شددت الإدارة العامة للقبول المركزي على ضرورة أن تكون البيانات المسجلة صحيحة ومطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن وحذرت من أستبعاد أي طلب لا تتطابق بيانات الطالب المسجلة مع بيانات الجهات المعنية وقالت أن البيانات المسجلة مسئولية مسجلها ويتحمل مسئوليتها القانونية.

المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم

صورة من بطاقة الهوية الوطنية. صورة من المؤهل الدراسي. عدد 6 صور شخصية للمتقدم مقاس 4*6 مكشوفة الرأس وتكون حديثة.

شروط خاصة بوظائف محددة بأمن البيئي

هناك شروط خاصة لتعين وكيل رقيب يجب أن يكون حاصل على بكالوريوس 4 سنوات، في التخصصات المرتبطة بطبيعة العمل كعلوم الحاسب الألي / الهندسة بأقسامها / التخصصات البيولوجية والحيوانية، وبالنسبة لشروط تعيين عريف يجب الحصول على شهادة الدبلوم سنتين أو أكثر في إحدى التخصصات الفنية.

الشروط العامة للتقديم في الأمن البيئي رجال