شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظف وكيفية التقديم لطلب المعاش

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظف وهو الذي يتطلب على كل موظف الاطلاع على الشروط الجديدة للضمان الاجتماعي المطور والالتزام بكل شرط للحصول على أقصى استفادة ممكنة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وتلك النظام هو تخصيص مبلغ من المال تقوم لموال الزكاة بصرفه شهريا عن طريق وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، تسفيد من هذا المعاش فئات معينة بالمملكة، وبجانب ذلك فهذا النظام المطور الجديد يقم بالتعاون مع مؤسسة هدف، لإيجاد عمل مناسب للمحتاجين وللعاطلين عن العمل، فكل حالات الاحتياج المالي الذي تعاني منه الأسر لابد من دراساتها بصورة دقيقة، حتى يتم التعرف على مدى حاجتها للدعم، ويجب التسجيل فى الضمان الجديد، قد وزارة الموارد البشرية وفرت وسائل الدعم المختلفة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك من خلال تيسير التواصل عبر مواقع وسائل التواصل الإلكتروني.

يكون الدعم متاح أمام جميع الأفراد والأسر، ومن تتوافر بهم شروط الصرف والأهلية يتم الصرف لهم، علماً بأن راتب الضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه لمدة عامين، واذا لم يتم صرف المعاش الذي توفره الوزارة للمتقدم على الأسرة، من الوارد دفع غرامة مالية لا تتعدى خمسة آلاف ريال سعودي، ومن الممكن أن يصل العقاب إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظف

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يكون لديه أية مستحقات وأصول ذات قيمة عالية. إلا يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من الحد الأدنى للمعاش. ان يكون مقيما بالمملكة اقامة مستمرة. لا يكون مسجلا في أيا من المراكز الحكومية الصحية والاجتماعية. أن يكون متفق مع الشروط في الحالة الصحية، التعليمية، الخدمة المجتمعية، التأهيل. حصول الموظف على التأمينات التي يحتاج إليها، عند حدوث أي أزمة في عمله.

كيفية التقديم لطلب معاش الضمان المطور

يتم التقديم على المعاش من خلال أحد مكاتب الضمان الاجتماعي، او منصة الدعم والحياة المجتمعية اوالاتصال برقم المخصص لوزارة المورد البشرية، يقوم الموظف بإدخال عدد من البيانات من الاسم الرباعي والرقم القومي وعنوان المسكن ورقم الحساب البنكي الخاص به، ورقم الهاتف الخاص به وبريده الإلكتروني وعدة بيانات أخرى تطلب الوزارة القيام بتعبئتها.

المستندات اللازمة للتقديم في الضمان المطور الجديد