انت الان تتابع خبر صدمة للمقيمين.. "الموارد البشرية" السعودية تكشف عن مهنة جديدة لا يحق لغير المواطنين مزاولتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مهنة الموارد البشرية (HR) من المهن التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها.

وقد جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن الشروط اللازمة للعمل بمهنة الموارد البشرية، على حساب الوزارة عبر صفحتها بموقع تويتر.

كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، مجموعة من الوظائف التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها؛ وشملت القائمة المهن التالية:

كبير إداري موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب،ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي.