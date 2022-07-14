رابط تقديم قوات الأمن البيئي 1443/1444 وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم قوات الأمن البيئي 1444/1443، من أكثر الكلمات والموضوعات بحثاً بالمملكة العربية السعودية حالياً، بعد إعلان الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي عبر تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل، على رتبة “رقيب، وكيل رقيب، عريف” رجال، وتم تحديد موعداً للتقديم ورابط إلكتروني رسمي للتسجيل، وكذالك شروط واجب توافرها في المتقدمين على الوظائف المطلوبة حسب المؤهلات والتخصصات المتاحة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نحرص دائماً على نقل المعلومات التي تهم مختلف فئات المجتمع، وننقلها من مصادرها الرسمية بالتفاصيل، لذا تابعوا معنا خلال السطور التالية أهم التفاصيل التي تخص الموضوع.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

الضغط على تقديم الطلب.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على إرسال الطلب.

طباعة الطلب برقم التسجيل للرجوع إليه خلال المطابقة.

موعد بدأ التقديم

يبدأ التسجيل على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي رجال 1444، من يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، الموافق 17 ذي الحجة 1443، ويستمر التقديم إلكترونياً حتي يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، الموافق 22 ذي الحجة 1443.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة

شروط التقديم

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن. أن يكون حسن السمعة والسيرة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن لا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري. ولا يكون قد تم إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب في أي من الكليات أو المراكز والمعاهد العسكرية. اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول. تناسب الطول مع الوزن حسب ما تحدده اللائحة الطبية. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المُعلن عنها. ملئ البيانات بدقة وتكون صحيحة وكاملة حتي لا يتم الاستبعاد.

القوات الخاصة للأمن البيئي

هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتختص بمراقبة وضبط المخالفات البيئية.

بالإضافة لحماية الحياة الفطرية والغابات والموارد البحرية ومنع التجريف للتربة والصيد الجائر.

وتهتم بتوفير العديد من الوظائف ضمن خطة الدولة في الاستفادة من الكوادر والكفاءات لخدمة البلاد.

ويأتي ذلك التقديم على وظائف الأمن البيئي، بالتزامن مع تقديم وزارة الدفاع لطلبة الكليات العسكرية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.