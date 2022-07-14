نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز وطريقة الإلغاء وطباعة الوكالة الالكتروانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل من خلال بوابة ناجز وتعتمد الوكالة مباشرة من الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وتتيح للمستفيد تقديم طلب لتسجيل بيانات وكالة ثم يستكمل إصدار الوكالة من خلال زيارة كتابة العدل.كما أنها تقدم العديد من المزايا للمقيمين والمواطنين ألتي ساهمت في توفير الوقت ولجهد المبذول دون الذهاب إلى مكاتب العدل للإصدار الوكالة أو الاستعلام عنها أو التسجيل في ناجز، وتسعى المملكة إلى تحويل كافة قطاعات الحكومة إلى التحويل الرقمي لسهولته والإنجاز في الاجراءات لذلك يجب معرفة خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442 وطريقة التسجيل والاستعلام عن الوكالة وطريقة الإلغاء والطباعة، تمديد الصلاحية أو الاستعلام عن المعاملات وطلبات التنفيذ.

وقد أوضحت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر أن زيادة فترة السريان للوكالة سيكون لمدة عام واحد فقط، ويمتاز تطبيق “ناجز” بالكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق ناجز للحصول على أية خدمة يطلبها المستفيدون مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليهم، كما أن التطبيق يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز

الوكالة إلكترونية بالكامل لاتتطلب زيارة محكمة مدة الوكالة الصادرة إلكترونياً لا تتجاوز سنة، ويمكن تسجيل وكالة عندما لايكون لديك وكالة سابقة وهذه الخدمة تقدم لبعض البنود التي لأيمكن إصدارها إلكترونيا

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. تسجيل الدخول إلى وكالة ناجز برقم الهوية الوطنية. تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بالمستخدم. يتم الدخول إلى وكالات المستعلم. ظهور كافة الوكالات التي تم عملها من قبل. معرفة الحالة الخاصة بالوكالة اذا كانت الوكالة ما زالت سارية أم لا. الضغط على كلمة عرض الوكالة.

طريقة إلغاء الوكالة الالكتروانية

يمكن فسخ الوكالة عبر بوابة ناجز، و لا يمكن حذفها نهائيًا من النظام الإلكتروني، ويتم فسخ الوكالة الصادرة بموجب وكالة سابقة عند فسخ الوكالة الأصلية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية يسار الشاشة. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز. كتابة الاسم ورقم الهوية والبيانات الخاصة بالعضوية. الدخول ألى صفحة الوكالات. الضغط فوق الوكالة التي تريد إلغاءها. الضغط على كلمة عرض الوكالة وبعد ذلك الضغط على كلمة فسخ. تظهر رسالة إلغاء الوكالة.

كيفية طباعة الوكالة الالكتروانية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. الدخول إلى بوابة ناجز وتسجيل الدخول. ملي بعض الخانات الفارغة ومنها رقم الهوية، وأيضًا البيانات الخاصة بالمستخدم. كتابة رمز الوكالات للاستفسار. الضغط على كلمة عرض الوكالة المراد الاستعلام عن بياناتها أو طباعتها. بعد ذلك الضغط على اختيار طباعة الوكالة.

أنواع الوكالات الإلكترونية

وكالة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكالة الإجراءات الخاصة بالعمالة.

وكالة صناديق التنمية وبنك التنمية الاجتماعية.

كالة البنوك والرواتب.

وكالة العقارات والمنح. وكالة السجلات والبلديات.

وكالة السيارات والجمارك

وكالة الإدارات الحكومية.

وكالة المؤسسات والتراخيص

وكالة الضمان الاجتماعي.

وكالة المحاكم والنكاح.

الاستعلام عن طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز

يستطيع المواطنون والوافدون إلى المملكة إنجاز هذه الخدمة من المنزل أو من أي أونلاين وذلك للحاصلين على أمر التنفيذ من إحدى المحاكم كالاتي:

الدخول إلى بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل. اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على التنفيذ. اختيار الخدمة التي يريد الاستعلام عنها.

يتم إدخال رقم الطلب والنقر على نوع مقدم الطلب فرد أم شركة. اختيار نوع الهوية وإدخال رقم الهوية. كتابة كود التوثيق والنقر على “التالي”. تعبئة البيانات المطلوبة والاستعلام عن الطلب.

طريقة حجز موعد عبر بوابة ناجز

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. اختيار خدمة حجز المواعيد إلكترونيا واختيار حجز موعد ناجز. يتم كتابة البيانات المطلوبة صحيحًا. اختيار نوع الخدمة التي نريد الحصول عليها في المرفق العدلي. ثم النقر على إرسال الطلب. الانتظار لحين وصول التذكرة الإلكترونية، ولا بد من الاحتفاظ بالباركود. الحضور إلى المرفق العدلي بتذكرة الموعد الذي جرى حجزه.

والجدير بالذكر أن بوابة ناجز عملت على تسهيل الخدمات المتاحة من وزارة العدل للمواطنين والمقيمين بالمملكة مما وفر عليهم عناء الذهاب إلى مكاتب الحكومة وتعمل وزارة العدل على تتطوير خدماتها الالكتروانية المتاحة للمواطنين بالسعودية ومنها كيفية رفع إيقاف الخدمات من ناجز 2021 الوقت المستغرق لرفع الإيقاف.